Allo stadio Italia testa coda da sfruttare

Alle 14.30, il Taranto ospiterà il Foggia Incedit, ultimo con cinque punti

L’occasione è d’oro per il Taranto che questo pomeriggio alle 14.30 affronterà il Foggia Incedit, ultimo in classifica. Lo stadio Italia si prepara a essere teatro di un testa coda da non sottovalutare. I dauni hanno appena cinque punti in classifica, staccati 2 lunghezze dalla penultima posizione (Virtus Mola) e 6 dalla terzultima (Poliminia). Non certo l’ideale per giocare sereni e tuttavia non manca il tempo per risalire. Il Taranto può e deve giocarsi delle difficoltà dell’avversario, per puntare a una vittoria che lo mantenga in scia a Brindisi e As Bisceglie, oggi impegnate con Taurisano (al Franco Fanuzzi) e Bitonto (in trasferta). Basterebbe un passo falso per scavalcarle o affiancarsi.

Il tecnico rossoblù Ciro Danucci non dovrebbe scostarsi dal suo 4-2-3-1. De Simone, tra i pali, sarà protetto da una linea composta, da destra verso sinistra, da Hadziosmanovic, Delvino, Konaté e Derosa. A centrocampo Vukoja e Marino saranno chiamati agli straordinari, mentre sulla trequarti potrebbero agire Calabria, Monetti e Losavio. L’unica punta sarà lo spagnolo Aguilera. Da valutare le condizioni di Hadziosmanovic, che potrebbe fare posto a Souaré. Scalpita anche il 2007 Labianca che, a sorpresa, potrebbe debuttare al posto di Monetti, quantomeno per permettere al coetaneo di rifiatare.