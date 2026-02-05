Altra delusione: il Taranto saluta la Coppa Italia

Un goal di Citro condanna i rossoblu alla sconfitta

Il Taranto perde 1-0 la finale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza e vede chiudersi una delle tre strade per la serie D. Restano campionato (evenienza molto complicata) e playoff.

Nel suo 4-3-2-1, Danucci deve fare a meno di Hadziosmanovic e perciò mischia le carte in difesa. Al suo posto, a destra, c’è Delvino che riprende la fascia di capitano. A centrocampo Incerti supera la concorrenza di Marino e Zampa e va a fare compagnia a Vukoja e Di Paolantonio. In avanti Monetti è il secondo Under che completa il terzetto formato da Losavio e Russo, quest’ultimo di punta come con il Bitonto. Partono dalla panchina sia Loiodice che Aguilera.

Partita tesa, ma non nervosa con giro palla discretamente rapido da parte di entrambe le occasioni. A proposito, la prima è di marca rossoblù ed è un assolo, al 17′ di Losavio che, palla al piede, entra in area dalla sinistra e calcia in diagonale a mezza altezza trovando la respinta dell’ex Casarano Baietti. Il primo tempo scivola senza particolari altri sussulti. .Nei primi minuti della ripresa i ritmi stentano ad alzarsi. Un primo squillo biscegliese arriva al 3′, quando Lopez si gira di sinistro dal vertice sinistro dell’attacco nerazzurrostellato spendendo alto sulla traversa. Preme il Bisceglie che fa collezione di calci d’angolo. E nel momento in cui, sembra avere preso le misure il Taranto va sotto al 25′ sulla conclusione in diagonale si Citro, che già aveva punito i rossoblù nell’1-0 maturato in campionato. A nulla servono gli ingressi di Loiodoce e Aguilera e di Konaté come valore aggiunto nella speranza di un colpo di testa sotto porta.

BISCEGLIE- TARANTO 0-0

RETE: 25′ st Citro

BISCEGLIE (4-3-2-1): Baietti; Taccogna, Di Fulvio, Gonzalez, Ciurlo; Cifarelli, Lavopa, Martino; Citro. (Traoré); Sene (33′ st Amoroso), Lopez (35′ st Dammacco). A disp.: Lonoce, A disp.: De Luca, Fineo, Martinez, Ioio, Maffei. All.: Di Meo.

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Delvino (26′ st Loiodice), Rizzo (43′ st Konaté), Guastamacchia, Derosa; Di Paolantonio, Incerti (11′ Incerti), Vukoja; Monetti (10′ st Sansò), Losavio, Russo (18′ st Aguilera). A disp.: Mastrangelo, Kirliauskas, Konate, Corallini, Magri. All.: Danucci.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

Guardalinee: Nasca di Barletta, Garofalo di Bari

Quarto ufficiale: Cacciapaglia di Bari.

NOTE: ammoniti: Di Fulvio (B), Martinkus, Rizzo, Delvino, Losavio (T); angoli 9-3. Rec.: 1′ pt, 5′ st.