Eccellenza, Brindisi- Taranto: trasferta vietata

Per la gara, in programma domenica 19 aprile è stato disposto il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto
Dai propri canali social, la SS Taranto comunica che in occasione della gara con il Brindisi football club, in programma domenica 19 aprile alle 16.00 allo stadio “Franco Fanuzzi”, la Prefettura di Brindisi ha disposto il divieto della vendita dei tagliandi. Lo aveva anche annunciato il Brindisi qualche ora prima: contestualmente – informano – avverrà l’apertura della Curva Nord alla tifoseria brindisina.