Aps Taras: «gratuitamente lo stemma è a disposizione del Taranto

Il trust dei tifosi ribadisce la posizione nei confronti della nuova società

L’Aps Taras 706 a.C, già socio di minoranza del Taranto FC 1927, conferma la volontà di mettere a disposizione della nuova proprietà del club rossoblù, Taranto 2025, lo stemma «a titolo completamente gratuito». Il trust dei tifosi sottolinea la volontà, anche se «fuori dalla societa» di «essere promotore di idee e iniziative, per rafforzare l’unione tra le componenti».

Ecco il comunicato della Aps. «L’Aps Taras 706 a.C. porge un caloroso benvenuto alla famiglia Ladisa e alla Finlad per l’ingresso nel nuovo Taranto. Dopo tanti anni di insensata sofferenza, la nostra tifoseria ha voglia di normalità, di tornare a parlare di giocatori, di partite, di schemi. Di partecipare ed emozionarsi. Di non essere umiliata. Questa fase storica segna un momento di grande speranza e il desiderio della piazza rossoblù è quello di vedere un club solido, ambizioso e legato in modo indissolubile alla sua città e alla sua gente.

Anche se fuori dalla società, il supporters’ trust non smetterà di essere dalla parte dei tifosi, di farsi portavoce e di essere promotore di idee e iniziative, per rafforzare l’unione tra le componenti nel segno dei colori più belli del mondo. Con questo spirito costruttivo, l’Aps Taras mette a disposizione della nuova proprietà lo stemma, scelto democraticamente dai tifosi attraverso un contest, a titolo completamente gratuito. Crediamo che questo simbolo possa rappresentare un importante ponte tra la storia del club e il suo futuro.

Tutti insieme, con passione e trasparenza, siamo pronti a fare la nostra parte per costruire un futuro vincente, dentro e fuori dal campo.

Forza Taranto!»