sabato 13 Dicembre 25
CP

Arbitro aggredito, pena esemplare per il calciatore dell’ Hellas Laterza

Sport

Articoli Correlati

Bruxelles, la Puglia diventa “Regione Europea dello Sport 2026”

CP -
È quanto si apprende dalla nota stampa regionale, in cui Emiliano spiega: “Siamo onorati per questa designazione”. Aggiunge Piemontese: “È un traguardo che avvia...
Read more

Il Taranto cala il tris

CP -
Il club rossoblù ha annunciato il terzino lituano Kirliauskas, il centrocampista Zampa e l'attaccante Trombino. Saluta, invece, Kordic Il Taranto cala un tris di acquisti, uno per...
Read more

Taranto calcio: via Kordic, in arrivo Zampa

CP -
Tra nuovi arrivi e cessioni, la squadra rossoblù di Panarelli La SS Taranto comunica di aver ufficialmente rescisso il contratto con l’attaccante Ante Kordic. Nei...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand