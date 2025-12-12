Arbitro aggredito, pena esemplare per il calciatore dell’ Hellas Laterza

Arrivata la maxi sanzione per il giovane e il club

Il 15 enne dell’ Hellas Laterza che ha aggredito l’ arbitro minorenne, suo coetaneo, durante l’ incontro Ginosa- Laterza Under 16 è stato squalificato per 5 anni. Il giudice sportivo ha inflitto anche due punti di penalizzazione al club e 400 euro di multa.

L’arbitro Nicola Antonio Pio Russo, è stato dichiarato guaribile in dieci giorni dopo l’ aggressione. Le istituzioni sportive hanno reagito in maniera compatta a un episodio di questo tipo e in generale contro ogni forma di violenza negli stadi. La sanzione peserà per il 15enne fino al 2030.