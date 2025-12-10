Arriva Incerti da Ferrandina

Classe 2022, con i lucani ha giocato 15 gare. Calabria compie il percorso contrario

Il Taranto va allo scambio con il Ferrandina, che milita in Serie D. Al club lucano va Emanuele Calabria, mentre in rossoblù arriva Davide Fabrizio Incerti. Il neoarrivato, classe 2002 e nato a L’Avana, è un mediano con un passato in C a Olbia. Quest’anno ha giocato 15 partite e realizzato un gol con un assist.

Intanto arriva la stangata del giudice sportivo che squalifica capitan Delvino per un turno, ma soprattutto il tecnico Luigi Panarelli sino all’11 gennaio.