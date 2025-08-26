Atletica, Massimo Stano rinuncia ai Mondiale per un infortunio

“Adesso non posso far altro che tifare per tutti i miei compagni di nazionale, ed iniziare a lavorare sul mio evento benefico The Walking Stano, in modo tale da sentirmi utile”

“Bye bye Tokyo!”. Queste le parole di Massimo Stano, marciatore pugliese medaglia d’oro olimpica nel 2021, con le quali ha annunciato di dover rinunciare al Mondiale che si svolgerà dal 13 al 21 settembre a causa di un infortunio.

“Per chi mi conosce sa che per me rinunciare ad un Mondiale, specialmente a Tokyo è davvero difficile da accettare. – Afferma – Questi ultimi 2 mesi sono stati molto complicati, sembrava un piccolo infortunio, che così non si è rivelato. Una lesione al bicipite femorale sinistro, abbiamo fatto gli accertamenti richiesti, clinicamente migliorava e così anche i sintomi erano migliori.

L’allenamento è stato adattato in modo tale da agevolare la guarigione. – Prosegue l’atleta pugliese – Prima, durante e dopo il raduno in altura abbiamo sempre tenuto sotto controllo il problema, che già per sè stava rallentando il mio allenamento, ma continuavo ad avvertire fastidi.

Ad un certo punto abbiamo dovuto rischiare per provare a rendere il mio stato di forma per lo meno decente, lì abbiamo capito che il mio stato di forma era molto basso, mentre il rischio di un nuovo infortunio nello stesso punto diventava sempre più alto. – Sottolinea- Quest’anno ahimè non c’è stato nulla da fare, ci abbiamo provato davvero in tutti i modi possibili, ma il mio bicipite è stanco ed ha bisogno di andare in ferie. Adesso non posso far altro che tifare per tutti i miei compagni di nazionale, ed iniziare a lavorare sul mio evento benefico The Walking Stano, in modo tale da sentirmi utile.” Conclude Stano.