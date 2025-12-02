Avventura finita per Imoh e Malltezi

Il Taranto annuncia le uscite due due attaccanti

Il Taranto rescinde con Jeffery Imoh e Oscar Malltezi. La società rossoblù ha appena comunicato che i due attaccanti non faranno più parte del progetto ionico. Dunque il gruppo inizia a essere a sfoltito, così come annunciato negli scorsi giorni dal direttore sportivo Danilo Pagni. Il ds ha sempre affermato che non sarebbe stato possibile andare avanti con uno spogliatoio composto da 28 elementi. Imoh lascia Taranto con un contributo di 5 reti, tutte realizzate nelle prime nove partite, poi il progressivo scivolamento verso la panchina sotto la gestione tecnica di Ciro Danucci. Anche con Luigi Panarelli nulla è cambiato. Mallezi, invece, ha all’attivo un solo gol.