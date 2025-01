Basket, contro Mola il CJ Taranto ci prova ma non va

Ancora una volta ultimo quarto fatale ai rossoblu che in una serata difficile al tiro dalla distanza arrivano punto a punto alla fine del terzo ma sono stesi dal break ospite di 10-2

Ci è andato ancora una volta vicino. Ma niente da fare. Il CJ Basket Taranto lotta, si batte, ci prova ma alla fine deve arrendersi ancora una volta. Sconfitta, l’ennesima alla distanza per i rossoblu. Mola vince 74-59 al PalaMazzola nella 19° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

Un film già visto per Taranto che se la gioca per trenta minuti in una partita equilibrata e tesa vista la posta in palio. Rossoblu contratti soprattutto al tiro dalla distanza specie rispetto alla gara di una settimana prima a Corato. Ma nonostante questo il CJ, spinto dal cuore e dalle giocate di Amorelli e Giovara, entrambi in doppia cifra, si è presentato a -1 alle soglie dell’ultimo quarto. Qui Mola ha saputo fare la differenza lanciata dalla tripla di Burt che ha messo ko tecnico Taranto colpita anche da qualche fischio di troppo (o non fischio) che ha innervosito i rossoblu.

Coach Mineo parte con Giovara, Salerno, Facciolà, Amorelli e Gigante. Coach Tonino Bray risponde con Guidi, Tanzi, Prunotto, Messina e l’ex D’Agnano.

Di Tanzi il primo canestro della partita. Amorelli impatta. Frenesia e tanti errori tanto che dopo 3’ è ancora 2-2. Non cambia la sostanza dopo i canestri di Berardi e Giovara, Tanzi e Facciolà dalla lunetta. Il primo break è ospite, 0-5 firmato Schifeo e tripla di Messina. Taranto litiga col ferro e ci vuole il sottomano di Facciolà per sbloccare la maledizione. Ed allora anche Amorelli prende la moto e va in penetrazione, non una ma due volte, ancora Facciolà da sotto e il CJ con un 8-0 di controbreak la ribalta 14-11 costringendo Bray al timeout. Le difese si serrano, tornano gli errori ed il punteggio resta invariato al suono della prima sirena.

Arresto e tiro, Burt inaugura così il secondo quarto, Giovara non è da meno. Mola parte di nuovo meglio e con la tripla di Laffitte torna davanti, 16-18. A Taranto mancano le triple e allora Amorelli si prende canestro, fallo e libero aggiuntivo, totale 3 punti e sorpasso. Grande equilibrio che si riflette sul punteggio, Gigante raccoglie e converte in due punti una palla vagante e pareggia il canestro di Barnaba così come il punteggio, 21-21. Mola rimette il naso avanti ma finalmente arriva la prima tripla della partita del CJ a opera di Amorelli che poi arma la mano di Bitetti che nel cuore del pitturato mette dentro la retina il 26-23. Amorelli ci ha preso gusto, seconda tripla di fila, di mezzo quella di Tanzi ma poi Giovara va come un treno fino al capolinea per il 31-27 con cui si va al riposo.

Il canestro di Mola in apertura di quarto è oramai scontato, stavolta è un gancio di Prunotto. Poi è Tanzi ad andare fino in fondo per il nuovo pareggio, 31-31. Gli ospiti sono usciti meglio dai blocchi, Berardi fa 6-0 di break. A dare la sveglia al CJ ci pensa Facciolà e poi Amorelli riscrive il pari a 35. Poi si accende Giovara che fluttua in aria e in area, ne segna tre in fila anche sfruttando un pregevole recupero in tuffo di Montanaro, Taranto allunga a +5. Mola si rimette in ritmo con una tripla di Laffitte, anzi due, facciamo tre: un break pesante di 0-9 che ribalta il punteggio, 41-45. Ma Taranto ritrova il suo capitano, Salerno segna da tre, poi Amorelli attacca, porta a casa falli e liberi per il 46-47 con cui si chiude il terzo quarto.

Manco a dirlo, Mola segna con Laffitte in apertura, Taranto risponde con Gigante. La tripla di Burt è un duro colpo per il CJ che in un amen si ritrova sotto 48-57 con un break tremendo di 2-10 che sa di ko tecnico specie se accompagnato da qualche decisione dubbia degli arbitri. Sarli da tre riaccende il sacro fuoco rossoblu che si spinge fino al -5 per poi ripiombare a -9 dopo due sanguinose palle perse e punite da Burt e Berardi. Altra tripla di Sarli ma Laffitte la “annulla”. È la mazzata che affossa Taranto che crolla e non si rialza più. Domenica 26 gennaio si torna in trasferta, ospiti della Canusium.

CJ TARANTO – MOLA NEW BASKET 59-74

Parziali: 14-11, 31-27, 46-47

CJ Basket Taranto: Petraroli ne, Giovara 16, Gigante 4, Facciolà 8, Casalino, Minelli ne, Montanaro, Bitetti 2, Salerno 3, Casalino, Sarli 6, Amorelli 20. All. Mineo.

Mola New Basket 2012: Berardi 9, Tanzi 14, Macera, Ladditte 14, Messina 4, D’Agnano, Setti, Prunotto 5, Burt 12, Mazzeo, Schifeo 5, Barnaba 2. All. Bray.

Arbitri: Marseglia Eros di Mesagne (BR) e Amatori Andrea Antonio Giuseppe di Brindisi.