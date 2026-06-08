L’ex Martina Daniele Franceschini è campione d’Europa con la sua Under 17 della Nazionale

Allenò in Valle d’Itria nella stagione 2015/16. Domenica scorsa ha guidato i giovani azzurri al titolo continentale

Daniele Franceschini è diventato campione d’Europa con l’Under 17. Gli azzurrini hanno conquistato il titolo battendo il Belgio 5-4 ai calci di rigore. I novanta minuti si sono conclusi sull’1-1 con un botta e risposta negli ultimi cinque minuti del serrato confronto.

Gioia immensa per tutti, in questo momento di grande difficoltà della Nazionale maggiore, che ha mancato la qualificazione ai Mondiali per la terza volta di fila. Grande soddisfazione, naturalmente, anche per lo stesso Franceschini, passato dalle Valle d’Itria nella stagione 2015/16 e pure con ottimi risultati nel campionato di Lega Pro. Undici stagioni fa subentrò in panchina a Marco Cari alla 24esima giornata e tramite i playout raggiunse la salvezza.

Un’impresa che, purtroppo, venne vanificata dalla successiva mancata iscrizione al campionato e dalla discesa negli inferi della Prima Categoria. Resta comunque l’eccellente risultato sportivo e la stoffa di un tecnico che da diverso tempo sta proficuamente lavorando con i giovani.