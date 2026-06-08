Boxe, il Delphis d’Oro per lo Sport 2026 a Mohamed El Gaagaa della Quero-Chiloiro

Il pugile agonista élite tesserato con la Scuderia ionica, ha conquistato il premio di Fondazione Taranto25

Mohamed El Gaagaa, pugile agonista élite tesserato con la Scuderia Quero, ha conquistato il Delphis d’Oro per lo Sport 2026, premio che gli è stato assegnato da Fondazione Taranto25, l’organizzazione del presidente Fabio Tagarelli che sta rivoluzionando la realtà del territorio ionico con una promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico che si muove nella sinergia tra l’operato di Fondazione Taranto25 e la rete di società partner, con dei risultati che anche in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo, presentano la città di Taranto solo all’inizio del suo splendore.

Per la Quero-Chiloiro si tratta del terzo anno consecutivo di presenza all’importante rassegna del Delphis d’oro, che anche quest’anno va a un atleta capace di distinguersi per la sua storia di vita e di ring. La storia di Mohamed El Gaagaa, premiato per il fair play e la determinazione, assume un significato particolare. Il suo è stato un lungo e difficile viaggio da Marrakesh, sua città d’origine, fino alla nuova casa a Taranto, una vera odissea della quale nemmeno Mohamed sa spiegare con certezza perché ne abbia imposto come meta il capoluogo ionico; di certo c’è che a soli vent’anni la sua volontà è stata più forte della precarietà. Il suo cammino è durato mesi: dal Marocco alla Turchia, dove è rimasto bloccato per quattro mesi, fino al confine greco, raggiunto dopo aver percorso 150 km nascosto sotto un camion; Mohamed ha poi attraversato Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia prima di approdare in Italia. Nonostante le esperienze sconvolgenti, Mohamed ha mantenuto una resilienza incrollabile con l’obiettivo di aiutare la sua famiglia. Appena arrivato a Taranto, al suo secondo giorno in città, ha bussato alla porta della palestra di via Emilia, la Quero-Chiloiro. Lì ha iniziato il suo percorso, ancora con lo sguardo triste, ma con due occhi timidi e buoni.

“Quando hai un sogno, la tua mente deve combattere per trovarlo”: sono state queste le parole di Mohamed, visibilmente emozionato, mentre riceveva il Delphis d’Oro dalle mani di Elisa Polito. Un momento che ha toccato il cuore dei presenti, dei compagni di palestra e del maestro Cataldo Quero, che lo descrive come un ragazzo serio, umile e gran lavoratore. Mohamed sogna di diventare un meccanico specializzato grazie agli studi che sta affrontando e, parallelamente, un grande pugile. I numeri sono già dalla sua parte: dopo aver vinto il torneo regionale esordienti élite al suo debutto lo scorso anno, ha totalizzato finora 8 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta.