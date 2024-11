Basket, prima vittoria stagionale per il CJ Basket contro Canosa

I rossoblu con un grande ultimo quarto colgono il primo successo trascinati dai 25 punti di Giovara ma in generale da una grande prova di squadra

Un lampo nella notte, la luce in fondo al tunnel, il tornar a veder le stelle. Il CJ Basket Taranto vince la prima partita della stagione. E lo fa regalando al PalaMazzola e regalandosi una grandissima emozione. Il primo agognato e sospirato successo stagione arriva per 70-64 contro Canusium Basket nella nona giornata del girone G di serie B Interregionale.

Il primo “hurrà” della stagione non poteva che arrivare dopo una partita soffertissima in cui Taranto sta sotto per tre quarti, anche a -10 per poi scatenarsi negli ultimi 10 minuti in cui tiene Canosa a soli 7 punti con una grande difesa riuscendo a ribaltare tutto, dai confronti a rimbalzo all’intera partita trascinata dal solito Giovara a quota 25 punti in un successo di squadra che conta le doppie cifre di Salerno e Amorelli e il contributo fondamentale di Invidia, Bitetti, Facciolà, Gigante e Montanaro.

Coach Orlando parte con Salerno, Invidia, Facciolà, Amorelli, Giovara. Coach Menduto risponde con Karavdic, Idrisson, Gramazio, Pallara, Biasich.

Parte forte Taranto, parte forte capitan Salerno, due canestri in fila e 4-0. Biasich risponde alla stessa maniera, due canestri in fila. Dopo 3’ il punteggio è pari, 7-7. Il CJ soffre i centimetri di Karavdic e Idrissou che da sotto segnano il 13-8 ospite. Coach Orlando manda dentro Bitetti che si butta nella tonnara del pitturato e porta a casa il -3. Ma Canosa non si scompone e trova nel finale di quarto la tripla di Biasich che la porta a chiudere avanti 12-19 alla sirena.

Invidia on fire a inizio secondo quarto, due canestri a cui Canosa risponde con due triple di Biasich e Idrissou. Per un attimo gli ospiti vanno a +10 ma Taranto reagisce, Facciolà serve l’assist per il canestro di Gigante ma soprattutto si accende Giovara: tripla seguita da canestro più fallo subito. Coach Menduto non ne può più e chiama timeout con il CJ in scia a -4.

Il pit fa bene a Canosa che ritrova il feeling, in difesa e in attacco, Biasich va di tripla mentre Taranto smarrisce di nuovo la via del canestro e viene punita dalla schiacciata in contropiede di Idrissou per il +9 ospite. Il Cj non si demoralizza e reagisce ancora una volta: stavolta si accende Amorelli, canestro più fallo più libero, si infiamma invece il Palamazzola quando Giovara infila la tripla del -1. Nel momento più difficile Canusium trova i canestri di Seguenti e Pallara mentre Giovara in ritmo va ancora di tripla per il 36-41 con cui si va all’intervallo.

Come nel primo quarto anche nel terzo la prima retina la fa muovere Salerno. Risponde Karavdic. E come nel primo quarto Taranto soffre i cm sotto canestro di Karavdic e Idrissou che vanno per il +9. Il solito Giovara scuote i rossoblu, segna, poi recupera e va in appoggio in contropiede, nel mezzo Facciolà alza la voce sotto le plance e il Cj per l’ennesima volta torna sotto, 47-51 con il 2+1 di forza di Amorelli. Idrissou continua a essere un fattore e un problema per Taranto, se poi Karavdic riesce pure a segnare di tripla allora diventa difficile. Ma Invidia su assist di Salerno tiene Taranto in contatto alla penultima sirena, 52-57.

Pallara per il +7 a inizio ultimo quarto. Tripla di Salerno in risposta. Taranto difende forte, Facciolà si prende un po’ di rivincite sotto canestro e Amorelli dall’altra parte infila la tripla del -1. Ed è proprio Faciolà a far mettere il naso avanti a Taranto, 60-59 a 5’ dalla fine. Canosa ritrova il canestro perduto con Idrissou ma Giovara prende fallo sul tiro da tre e fa 3/3 dalla lunetta per il +2 rossoblu. Bitetti ringhia sui lunghi di Canosa, prende il rimbalzo e dall’altra parte segna il tapin del +3.

Taranto è in trance, Canosa non segna più e Giovara segna una tripla siderale per il +6 a 70 secondi dalla fine. Canusium c’è ancora, Karavdic fa 2/2 dalla lunetta e tiene aperte le speranze. Che però vengono spente dalla difesa di Facciolà su Karavdic, Invidia prende il rimbalzo che vale una vittoria, il punto esclamativo lo mettono Amorelli e Salerno dalla linea della carità mai così generosa. Fine del tabù, fine della maledizione. Taranto festeggia. Ma è solo il punto di partenza. Giovedì si va a Bari. La strada è ancora lunga, è ancora in salita ma adesso fa meno paura.

CJ TARANTO – CANUSIUM BASKET 70-64

Parziali: 12-19, 36-41, 52-57

CJ Basket Taranto: Giovara 25, Montanaro, Gigante 2, Amorelli 11, Invidia 7, Petraroli ne, Casalino ne, Sarli ne, Facciolà 6, Salerno 13, Bitetti 5. All. Orlando.

Canusium Basket: Karavdic 15, Biasich 12, Seguenti 3, Santangelom Gramazio 5, Vernich 2, Pallara 5, Vita 6, Idrissou 16, D’Amico, Catalano, Cerruti. All. Menduto

Arbitri: Matteo Serse di Brindisi e Aldo Procacci di Corato (BA).