Basket, Taranto crolla nel finale contro Corato

Costretti a emigrare a Castellaneta i rossoblu partono male, recuperano sotto la spinta di Giovara ma all’inizio dell’ultimo quarto le triple ospiti fanno la differenza

Una partita iniziata male e finita peggio. In tutti i sensi. Il CJ Basket Taranto non si sblocca e “costretto” dalle contingenze, davvero contrarie, a emigrare alla Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta finisce col perdere 65-94 contro la FAS Basket Corato nell’anticipo della settima giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

Taranto parte male, subisce il break di 3-12 all’inizio ma poi si rimette in carreggiata sospinta da un Giovara in grande serata autore di 24 punti. Anche grazie all’apporto dei vari Amorelli (13), ma anche Invidia, Salerno, Bitetti, Facciolà e i due giovani Montanaro e Gigante la squadra resta in scia a Corato fino all’inizio dell’ultimo quarto quando i tiratori ospiti si scatenano, soprattutto Jelic. Settima sconfitta di fila per i rossoblu da inizio campionato.

Coach Orlando parte con Gigante in quintetto insieme a Giovara, Bitetti, Facciolà e Salerno. Coach Gattone sceglie Zustovich, Mariani, Petrovic, Nonkovic e Jelic.

Inizio da incubo per Taranto. Corato rifila un break di 12-3 ai rossoblu con due canestri di Nonkovic e tripla di Jelic a chiusura. Taranto a segno su azione solo con Facciolà prova a scuotersi con la tripla di Giovara ma Jelic colpisce ancora dalla lunga distanza per il 7-19. Il CJ è però finalmente in partita e lo dimostrano gli 8 punti successivi equamente divisi tra il solito Giovara e Amorelli entrato ottimamente dalla panchina. La panca aiuta anche i coratini con Cabodevilla e Quattara a segno per il 15-24 sulla prima sirena.

Nel secondo quarto Cabodevilla conserva la mano calda, tripla ma Taranto risponde con Invidia, Bitetti e Salerno. Ma arrivato a 21 il CJ ha un altro black out. Corato ne approfitta e allunga con la tripla di Perez e il solito Cabodevilla andando a +17, 21-38. Come nel primo quarto a svegliare i rossoblu dal torpore ci pensa una tripla di Giovara che infila 5 punti, Bitetti e Amorelli fanno il resto e Taranto restituisce parte del break, 9-2 tornando a -10 prima del canestro di Petrovic per il 30-42 all’intervallo.

Al rientro dal riposo lungo sfida di triple tra Salerno e Nonkvic. Resta alto il contributo di Bitetti e Amorelli (tripla) ancora a segno così come dall’altra parte Zustovich e capitan Mariani per il 38-51. La partita è tremendamente equilibrata, pesa solo l’avvio da incubo di Taranto. C’è anche il giovane Virtus, Montanaro per i rossoblu e si sente, suo il tiro del 45-56 ma capitan Mariani ha scaldato la mano e ne mette 5 ma Taranto reagisce ancora con Invidia che porta a casa un 4/4 dalla lunetta e poi ancora Giovara e Facciolà per il 53-62 con cui si va all’ultimo quarto.

All’inizio dell’ultimo quarto Corato dà la zampata definitivamente alla partita. Le triple di Lomello, Giovinazzo e Jelic sono dei macigni sulle speranze di rimonta del CJ Taranto che cede di schianto. La tripla di Giovara stavolta è solo mera statistica come quella dei liberi sbagliati, tanti, troppi.

Corato torna a casa con due punti pesanti, Taranto che in casa non ha potuto giocare torna a mani vuote. Si volta pagina, domenica 10 si va a Mola.

CJ TARANTO – FAS CORATO 65-94

Parziali: 15-24; 30-42; 53-62

Cj Basket Taranto: Giovara 24, Montanaro 3, Gigante, Amorelli 13, Invidia 8, Petraroli, Casalino, Sarli Ne, Facciolà 5, Salerno 5, Bitetti 7. All. Orlando

Fas Basket Corato: Giovinazzo 11, Zustovich 4, Cabodevilla 11, Perez 7, Lomello 5, Bavaro, Mariani 13, Petrovic 5, Diaz, Nonkovic 14, Ouattara 4, Jelic 20. All. Gattone

Arbitri: Eros Marseglia di Mesagne (BR) e Mario Stanzione di Molfetta (BA). NOTE: gara disputata alla Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta per indisponibilità del PalaMazzola