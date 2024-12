Basket, William Orlando non è più l’allenatore del CJ Taranto

“Voglio dare una scossa a questi ragazzi, ringrazio la società per questa opportunità”. A breve il nome del nuovo coach

Il CJ Basket Taranto comunica che William Orlando non è più l’allenatore della prima squadra. Una decisione sofferta che il tecnico tarantino spiega così: “Ho ritenuto che la squadra abbia bisogno di una sterzata, qualcosa di diverso, dal punto di vista delle motivazioni e non solo per provare a dare una svolta a questa stagione piena di difficoltà.

Ringrazio i giocatori che ho avuto il piacere di conoscere e con cui ho lavorato in questi 3 mesi e auguro loro il meglio per il prosieguo della stagione così come non posso far altro che ringraziare la società, il presidente Sergio Cosenza, il vicepresidente Conversano per la fiducia che avevano riposto in me questa estate, e un grazie sincero anche a tutti i dirigenti, lo staff tecnico e medico per essermi stati vicini. Forza CJ Taranto sempre!”

Il CJ Basket Taranto nel ringraziare coach Orlando per la professionalità e l’impegno profuso, augurandogli il meglio, comunica che a breve annuncerà il nome del nuovo allenatore che andrà in panchina già sabato prossimo nel derby sul parquet della Dinamo Brindisi nell’ultimo impegno del 2024 prima della sosta natalizia.