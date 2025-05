Bel colpo della Gioiella Prisma: Oleg Antonov torna a Taranto

L’olimpionico firma per la stagione 2025/26. Il presidente Bongiovanni: “Un segnale forte per costruire una squadra solida”

La Gioiella Prisma Taranto piazza un colpo importante per la prossima stagione, riportando in Puglia lo schiacciatore Oleg Antonov. Il campione italo-russo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, torna a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza nella stagione 2022/23.

Antonov, classe 1988 e 198 cm di altezza, vanta un palmares di tutto rispetto con 137 presenze in Nazionale italiana e un bronzo agli Europei 2015. Dopo aver contribuito alla salvezza del club tarantino due anni fa, ha giocato in Qatar all’Al Rayyan S.C., in Russia al Nova Novokuybyshevsk e nell’ultima stagione a Grottazzolina, dove ha nuovamente centrato l’obiettivo permanenza.

“Conosco bene Taranto e sono molto contento di tornare – ha dichiarato Antonov – Ci aspetta una stagione molto importante. Non vedo l’ora di ritrovare tutti e affrontare questa nuova avventura con energia ed entusiasmo”. Entusiasta anche il presidente Tonio Bongiovanni: “Riabbracciare Oleg nella nostra famiglia è una grande gioia. È un professionista esemplare che ha conquistato il cuore dei tifosi. Il suo ritorno dimostra la nostra volontà di costruire una squadra che unisca esperienza e passione”.