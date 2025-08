Benedetta Pilato, mani sul bronzo

Nella finale mondiale dei 50 rana, la tarantina è arrivata terza con il tempo di 30″14. Quinta medaglia consecutiva sulla medesima distanza: nessuna Italiana come lei

Con il tempo di 30″14, Benedetta Pilato ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai mondiali acquatici di Singapore che oggi chiuderanno i battenti. Alla ranista tarantina non è stato necessario abbattere il muro dei 30 secondi per salire sul podio in una finale veloce ma non troppo e dove quasi tutte sono arrivate in linea. Eccetto Rūta Meilutytė, che ha nuotato in 29″55 facendo il vuoto o quasi. Al secondo posto la cinese Quianting Tang in 30″03. Delle medagliate chi ha migliorato maggiormente il crono rispetto alla semifinale è stata proprio la Pilato che l’ha abbassto di 6 centesimi, mentre le altre di appena un centesimo. Un risultato eccellente per l’Italia, la Puglia e Taranto grazie a un’atleta sempre sul pezzo e che ha vinto nella specialità la quinta medaglia di fila (due argento e tre bronzo). Nessuna connazionale, di fatto, come lei.

Ai microfoni Rai ha dichiarato: «Sono contentissima, perché afferma – ho dato tutto anche in un momento non facile. Questa è la ciliegina di una torta che non c’è».