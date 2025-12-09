martedì 9 Dicembre 25
Vittorio Galigani

Bilancio in chiaroscuro

Sport

Articoli Correlati

WBA del Mediterraneo, Nino Rossetti è il campione dei pesi medi

CP -
Il Trofeo dopo ventiquattro edizioni, è un regalo della Palestra Quero alla città di Taranto. La speciale Christmas Edition del 6 dicembre scorso, rimarrà...
Taranto, Santa Rita batte Bernalda

CP -
Settima vittoria consecutiva che posiziona la squadra rossoblù al secondo posto Una vittoria bella ed importante. Così esordisce la nota. Bella perché giunta al temine...
Puglia, aggredito arbitro minorenne in una gara Under 16 (Ginosa-Hellas Laterza)

CP -
Zappi: "Umiliazione per il calcio" Ancora un'aggressione a un arbitro minorenne. E' la stessa Aia a denunciare l'ennesimo episodio di violenza questa volta ai danni...
CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

