Blackpool, argento europeo per la giovane tarantina Silvia Lacovara

Prestazione di alto livello agli Open to the World European WDC: talento, tecnica e lavoro di squadra portano l’atleta under 12 sul podio internazionale cioè vice campionessa europea

Un risultato che premia impegno, disciplina e talento. La giovanissima atleta tarantina di 11 anni Silvia Lacovara conquista il secondo posto agli Open to the World European WDC, diventando così. VIce campionessa europea ai campionati disputati il 4 e 5 aprile 2026 nella storica cornice di Blackpool, uno dei palcoscenici più prestigiosi della danza sportiva internazionale.

Nella competizione europea, la piccola ballerina, appartenente alla categoria under 12 è riuscita a distinguersi tra numerosi partecipanti, salendo sul podio e portando a casa una medaglia di argento di grande valore tecnico e simbolico.

La performance che le ha consentito di raggiungere questo traguardo è stata caratterizzata da precisione nei movimenti, controllo espressivo e notevole musicalità, elementi che hanno evidenziato non solo una predisposizione naturale alla disciplina, ma anche un percorso di preparazione costruito con metodo e continuità.

Alla base del successo, il lavoro svolto insieme alla sua insegnante e tecnico federale Sandy Lezza, figura di riferimento della scuola Shall We Dance di Talsano. Grazie a un approccio fondato su rigore tecnico, cura coreografica e costante attenzione alla crescita dell’atleta, la giovane ballerina ha potuto affrontare la competizione con sicurezza e consapevolezza.