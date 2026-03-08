Bocce ferme per il Taranto

L’avversaria sarebbe stato il Foggia Incedit, escluso dal campionato. Si tornerà a giocare domenica prossima

Almeno per oggi, il pallone non rotolerà. Le bocce ferme di questa giornata di campionato (la 33esima) sono quelle del Taranto, che non scenderà in campo. Il Foggia Incedit è il punto in comune con tutte le formazioni del girone costrette a osservare un turno di riposo forzato. I dauni, infatti non sono più parte di questa stagione e la loro esclusione ha generato uno scossone che ha portato il Brindisi in vetta alla classifica e il Bisceglie subito alle spalle.

Si tornerà in campo domenica prossima 15 marzo con il Racale allo stadio Italia di Massafra. E sotto questi aspetto è anche meglio cosi. Infatti sarebbe stato complicato scendere in campo al termine di una settimana difficilissima per la prematura scomparsa di Christian Cesario, l’addetto stampa del club. Un dolore lancinante e che sarà impossibile rimarginare.

La squadra, molto scossa, si è allenata a ritmi subito elevati per farsi trovare pronta per la prossima giornata. L’obiettivo è di concludere nel migliore dei modi il campionato e arrivare pronti ai playoff. Sempre previa combinazione di fattori, primo dei quali la vittoria del Bisceglie della Coppa Italia.