Prisma Volley, addio alla Serie A2: “Impossibile programmare il futuro”

La società tarantina annuncia lo stop dopo trent’anni di attività ai massimi livelli. Decisiva l’incertezza sui tempi di disponibilità del PalaMazzola dopo i Giochi del Mediterraneo

La Prisma Volley rinuncia al campionato di Serie A2 maschile 2026-2027. La decisione è stata annunciata dal presidente Antonio Bongiovanni e dalla vicepresidente Elisabetta Zelatore attraverso una nota ufficiale, nella quale la società individua nelle incertezze legate alla disponibilità del PalaMazzola uno dei principali motivi della scelta.

“Il ritardo registrato nella individuazione da parte degli enti competenti delle tempistiche e delle modalità attraverso le quali poter mettere a disposizione della Prisma Volley il PalaMazzola al termine dei Giochi del Mediterraneo, tempistiche e modalità ancora non note, non ha consentito alla nostra società di programmare la partecipazione al campionato di Serie A2 2026-2027 nei tempi e nei contenuti tecnici e organizzativi idonei”, spiegano i dirigenti.

Una situazione che, secondo il club rossoblù, ha reso impossibile pianificare adeguatamente la stagione sportiva e costruire un progetto all’altezza delle ambizioni societarie e delle aspettative degli appassionati di pallavolo del territorio.

“Al termine di un trentennio dedicato allo sport e ai valori civili e morali che esso rappresenta per la comunità, abbiamo serenamente deciso che è giunto il momento di interrompere il nostro percorso in Serie A”, affermano Bongiovanni e Zelatore, auspicando che nuove realtà possano raccogliere il testimone e riportare Taranto e la sua provincia in campionati di alto livello.

La società sottolinea inoltre le difficoltà che caratterizzano il contesto socio-economico e culturale del territorio, invitando le istituzioni a fare tesoro dell’esperienza maturata in questi anni per favorire nuove opportunità sportive.

Nonostante l’addio ai campionati professionistici, la Prisma Volley proseguirà la propria attività nel settore giovanile. L’obiettivo sarà continuare a promuovere lo sport come strumento educativo e di crescita sociale per i più giovani. Contestualmente, il club ha comunicato alla Lega Pallavolo Serie A la rinuncia ufficiale all’iscrizione al campionato di A2 maschile 2026-2027.

Nel finale della nota, i vertici societari hanno rivolto un ringraziamento a dirigenti, collaboratori, staff medico, sponsor, tifosi e agli Zio’s Boys, protagonisti di un lungo percorso sportivo che ha segnato la storia recente della pallavolo tarantina.