Boxe, alla Quero Chiloiro il premio Eccellenza sportiva pugliese 2024

Il maestro Cataldo Quero: “Questo premio dà lustro alla società e spinge a fare sempre meglio, una gratificazione per il lavoro svolto ogni giorno con passione e dedizione da cinquantacinque anni di presenza sul territorio locale”

Si è svolta lunedì 21 luglio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento jonico della Facoltà di Giurisprudenza in via Duomo a Taranto la cerimonia di premiazione delle “Eccellenze sportive pugliesi 2024”, presieduta dalla dirigente regionale dell’assessorato allo sport Domenica Cinquepalmi e con il consigliere regionale Enzo Di Gregorio al conferimento premi.

Tra i 155 atleti e società pugliesi di tutte le discipline sportive alle quali è stato conferito questo importante riconoscimento, spicca per il pugilato il nome della Quero-Chiloiro di Taranto, premiata per il titolo di Campioni d’Italia conferito nel 2024 alla società sportiva posizionatasi prima in vetta alla classifica nazionale di merito dell’anno precedente.

A ritirare il premio, il manager e coach della società tarantina, Cataldo Quero, che così commenta: “Questo premio dà lustro alla società e spinge a fare sempre meglio, una gratificazione per il lavoro svolto ogni giorno con passione e dedizione da cinquantacinque anni di presenza sul territorio locale”.

Una palestra di vita e una grande famiglia, quella fondata nel 1970 in via Emilia a Taranto da Vincenzo Quero, a quel tempo pluricampione italiano pesi leggeri da dilettante e da professionista, e da Domenico Chiloiro, ex campione europeo dei pesi superpiuma, portata avanti con fatica e sudore ma che continua a dare grande soddisfazione, allora come oggi fucina di grandi talenti per la pratica del pugilato giovanile, amatoriale, agonistico e professionistico.

La palestra Quero, già stella d’oro al merito sportivo del CONI nazionale, – premio che spicca tra i tanti che le sono stati conferiti in questi anni, – aggiunge così un ulteriore tassello per il suo buon operato sul territorio questa volta, nell’importante rete del benessere sportivo e sociale, a livello regionale.