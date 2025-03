Boxe, due riconoscimenti per la Quero Chiloiro alla PB Cup di Molfetta

Durante l’appuntamento annuale del Consiglio regionale è stata consegnata alla palestra tarantina la targa come società campione d’Italia 2023, mentre Cataldo Quero ha ricevuto quella come docente formatore dei tecnici pugliesi e lucani

In occasione del consueto torneo della PB Cup svoltosi al PalaPanunzio di Molfetta dal 28 febbraio al 2 marzo, si è riunita nel pomeriggio di sabato 1 marzo la consulta delle società di Puglia e Basilicata, l’appuntamento annuale in cui il Consiglio regionale incontra tutte le associazioni pugilistiche del territorio per esplicare il programma delle attività del 2025 e premiare atleti, tecnici e società che si sono distinte nell’anno precedente. Un bel momento per la boxe locale in cui è stata evidente l’orchestra di contributi da parte del mondo del pugilato di Puglia e Basilicata che si muove nella comune direzione di far vivere i valori atletici e morali della noble art.

Per la Quero-Chiloiro è arrivata in consegna la targa come società campione d’Italia 2023, – in carica fino all’attesa pubblicazione da parte della Federazione Pugilistica italiana della classifica 2024, – premio consegnato dal presidente di comitato Nicola Causi e ritirato dal pugile Antonio Palmitesta, in gara nel torneo concomitante alla consulta; il tecnico Domenico Maffei ha invece ritirato il premio attribuito a Vincenzo Quero come maetro decano del pugilato italiano, mentre Cataldo Quero ha ricevuto dalla vicepresidentessa di comitato Mara Vignola, la targa come docente formatore dei tecnici pugliesi e lucani.

Nota dolente invece per il verdetto attribuito al pugile Antonio Palmitesta nella finale del torneo regionale PB Cup che ha coinvolto le qualifiche under 15, under 17 e under 19 (rispettivamente ex schoolboy, junior e youth).

Dopo aver passato il primo match della semifinale di sabato, vincendo per walk over su Samuele Cordella della Beboxe pugilistica copertinese, l’under 19 Palmitesta ha conquistato la medaglia d’argento nei 65 kg durante finale di domenica contro Michele Amoruso della Boxe Modugno: una sconfitta immeritata allo sguardo della società tarantina che ha lasciato l’amaro in bocca al bravo atleta della Quero-Chiloiro sostenuto all’angolo dai tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei.