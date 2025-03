Boxe, due sfide internazionali per i tarantini Rossetti e Magrì

Un doppio appuntamento per i due professionisti della Quero Chiloiro

La Quero-Chiloiro annuncia le due prossime date professionistiche che vedranno protagonisti i grandi della boxe tarantina, il peso medio Giovanni Rossetti e il superwelter Francesco Magrì, entrambi pronti per le due sfide internazionali che li attendono per questa calda primavera pugilistica.

Per il già campione italiano pesi medi e campione del mondo youth UBO 2022 Giovanni Raymond Rossetti l’appuntamento è fissato per il 18 aprile ad Agde, sulla costa mediterranea francese, dove sfiderà per la prestigiosa cintura EBU silver il neo campione in carica Diego Natchoo alias L’Indien.

Il pugile italo-cubano tarantino con un record professionistico di 14 vittorie di cui 6 prima del limite e 3 sconfitte, al momento settimo nella classifica nazionale di Boxerec, all’età di ventiquattro anni affronterà un avversario con circa il doppio della sua esperienza, sono infatti 30 di cui 10 prima del limite le vittorie, 5 pari e 3 le sconfitte che riporta in attivo il pugile marsigliese trentaduenne, quarto nella classifica nazionale francese, che ha conquistato la cintura EBU silver lo scorso 1 febbraio battendo per KO alla seconda ripresa il romeno Florin Cardos.

Quella di Rossetti contro Natchoo sarà così probabilmente la più importante sfida in carriera, in cui si confronterà per la prima volta sulle dodici riprese, sempre in attesa di poter conquistare anche il titolo WBA international che doveva svolgersi in Germania lo scorso mese e rinviato per l’infortunio del suo avversario Bujar Tahiri.

Più vicino l’appuntamento con il superwelter Francesco Magrì, che il 29 marzo disputerà sulle 6 riprese un international contest contro Omar Faruk nel corso della riunione professionistica che si svolgerà al PalaPanunzio di Molfetta, organizzata dalla International events Napoleone e dall’Accademia pugilistica andriese. Il ventisettenne tarantino Magrì, con un già florido passato dilettantistico, continua ad aggiungere punti alla sua carriera da pro, dopo aver vinto già vinto 3 match di cui 1 per KO, confrontandosi con il duro avversario trentaquattrenne bengalese che ha un record di 9 vittorie di cui 8 KO e 3 sconfitte e una boxe per niente da sottovalutare.