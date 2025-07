Boxe, due vittorie per Rossetti e Magrì a Milano

Serata memorabile per i due atleti della Quero Chilorio e per il professionismo tarantino

Destino ha voluto che i due match professionistici in programma per i due alfieri della Quero-Chiloiro nella serata di sabato 5 luglio si siano svolti simultaneamente sul ring di Gioia del Colle e del centro Pavesi a Milano e che entrambi siano stati motivo di grande orgoglio per lo spettacolo della boxe tarantina. Al centro dei riflettori, il peso medio Giovanni “Nino” Rossetti e il peso superwelter Francesco “Pallina” Magrì, in due prove impegnative per la loro florida carriera professionistica.

Il pugile savese di origini italo-cubane Giovanni Rossetti ha combattuto con il quotato madrileno Roberto Casado Olmedo, della società spagnola The Palace boxing, sulle sei riprese nella riuscita manifestazione organizzata dalla Quero-Chiloiro a Gioia del Colle in una gremita piazza Della Chiesa, che ha risposto con entusiasmo alla prestazione del tecnico atleta tarantino.

Partiva da sfavorito in classifica Rossetti rispetto al pugile spagnolo con un’alta quotazione a livello internazionale, ma ha saputo affrontare l’ostico avversario rispondendo sempre con tattica alla sua offensiva; infatti, mentre Olmendo lo metteva in difficoltà in particolare con un gancio destro che a volte trovava la strada giusta, Rossetti era sempre pronto a contrattaccare con le sue scariche di azioni. Erano il montante al corpo e il diretto destro di Rossetti a far breccia nella guardia dell’avversario mancino, un ostacolo, quello della guardia destra, al quale Rossetti era ben preparato grazie allo sparring in palestra con diversi atleti dalla stessa caratteristica, per un match che non ha avuto difficoltà a preparare con il suo coach Cataldo Quero.

Contemporaneamente i riflettori erano accesi sul match milanese tra Francesco Magrì e Valerio Mantovani, incontro tra due guerrieri che ha incendiato il pubblico della spettacolare organizzazione targata TAF The Art of Fighting, e che sta facendo parlare con entusiasmo tutti gli appassionati della boxe italiana.

La sfida tra i due pugili superwelter, annunciata solo due settimane prima allo staff tarantino e accettata orgogliosamente da Magrì, si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo per KOTC alla sesta ripresa su Mantovani, dopo un’epistassi nasale dovuta a una serie di incisivi diretti destri entrati più volte a bersaglio nella sua guardia. Mani pesanti per entrambi, Magrì ha inferto due knockdown dovuti a lunghi ganci destri d’incontro su Mantovani, che portavano il pugile tarantino comunque in vantaggio ai punti sull’avversario allo stop del match decretato dall’intervento medico. Nella palestra Quero l’incontro era stato preparato sulla distanza, per esaltare la tecnica di Magrì contro un picchiatore dai pugni di ferro: effettivamente alla seconda e terza ripresa Magrì è andato un po’ in appannaggio sotto i colpi caparbi di Mantovani che voleva ribaltare il match dopo il suo primo atterramento, ma arrivato l’altro knockdown alla quarta ripresa su Mantovani, alla quinta Magrì lo ha letteralmente dominato sul ring.

Il procuratore Mario Loreni della Promo Boxe Italia si è complimentato con entrambi gli atleti della Quero-Chiloiro, Rossetti che aggiorna il record a 15 vittorie di cui 6 ko e 4 sconfitte e in programma per il derby pugliese contro l’esperto pugile barese Francesco Lezzi il 20 luglio a Tricase, e Magrì che resta imbattuto con un record di 6 vittorie di cui 2 ko e attende il suo prossimo appuntamento per regalare altri colpi di scena sul ring.