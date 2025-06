Boxe, Francesco Magrì mette ko il “Pitbull” a Santa Marinella

Il pugile tarantino conquista la quinta vittoria da professionista contro l’argentino Castillo. Prossimo appuntamento al Trofeo Città di Taranto

Francesco “Pallina” Magrì continua la sua ascesa nel pugilato professionistico. Il ventisettenne tarantino ha conquistato la sua quinta vittoria in altrettanti match, superando ai punti l’argentino Angel Mariano Castillo sul ring di Santa Marinella, in provincia di Roma, lo scorso 20 giugno. “Non è stata una passeggiata”, ha ammesso Magrì, che ha dovuto fare i conti con un avversario noto come il “Pitbull” per la sua tenacia.

Il pugile della Quero-Chiloiro ha però dimostrato una boxe completa, alternando tecnica e battaglia ravvicinata. “Ho accettato il combattimento anche sulla corta distanza, facendo barcollare l’avversario in più occasioni”, ha spiegato il superwelter pugliese. La vittoria è arrivata al termine di sei riprese intense, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, che ha visto come main event il titolo europeo silver dei mediomassimi tra D’Ortenzi e Lamela.

Per Magrì si profila ora un’estate intensa con due appuntamenti in programma. Il più significativo sarà il Trofeo Città di Taranto del 13 agosto, organizzato dal suo coach Cataldo Quero per celebrare il cinquantesimo anniversario della vittoria del titolo italiano del maestro Vincenzo Quero allo stadio Salinella.