Boxe, grande successo al V trofeo “Città di Capurso”

Sei i protagonisti tarantini che hanno vinto nei match dilettantistici

Lo scorso sabato 6 giugno – fanno sapere – la centralissima piazza Matteotti di Capurso si è illuminata con lo spettacolo della boxe grazie all’organizzazione del V trofeo “Città di Capurso”, voluto dal tecnico Marco Boezio, ex pugile professionista della Quero-Chiloiro già due volte sfidante al titolo italiano, adesso impegnato nella crescita del pugilato nel territorio barese. La manifestazione è stata incentrata sui due match professionistici del beniamino di casa, il mediomassimo Christian Ressa, e del monopolitano supermedio Ivan Gimmi, con un contorno dilettantistico di nove match che hanno premiato le qualità dei pugili tarantini in programma, con sei vittorie registrate dalla Quero-Chiloiro contro sfidanti abruzzesi e pugliesi.



Il match clou del “Città di Capurso” si è svolto tra i due pugili della scuderia Quero che si sono confrontati in un derby, dopo il ritiro inaspettato dell’avversario di Christian Ressa, l’inglese Jordan Latimer: a salvare lo spettacolo è stato Andrea Ottomano, convocato la mattina stessa per incontrare Ressa in un derby che si presentava molto interessante tra due pugili imbattuti. Sportivamente, i due atleti non si sono risparmiati sul ring, con scambi accesi sin dal primo gong, fino alla seconda ripresa, in cui Ottomano ha inferto a Ressa un colpo d’incontro che lo ha messo al tappeto; Ressa si è alzato per continuare la contesa mostrando grande carattere e spirito agonistico, ma l’angolo ha giustamente chiesto l’interruzione del match. Ottomano ha chiuso la serata aggiornando il record a 4 vittorie di cui 2 ko e posizionandosi al sesto posto nella classifica di Boxrec, mentre Ressa ha aggiunto una sconfitta al suo record di 2 vittorie di cui 1 ko.



Vince sulle sei riprese il supermedio Ivan Gimmi nel confronto con l’argentino Marcelo Bzowski, nonostante l’ostica boxe del pugile veterano che ha cercato di mettere in difficoltà il pugile di casa; un match di esperienza per Gimmi, il quinto in carriera, che lo presenta in piena crescita pugilistica nella sua scalata della classifica nazionale professionisti.

Nella serata, inoltre, sì è disputata la finalissima regionale sparring-io nei Canguri 35 kg in cui Francesco Tramontano ha battuto Nikolas Rossiniello (Boxe Foggia) diventando campione regionale.



I sei protagonisti tarantini che hanno vinto nei match dilettantistici sono i seguenti pugili della Quero-Chiloiro: elite 60 kg Mohamed El Gaagaa, under 19 75 kg Francesco Boccasini, under 19 65 kg Antonio Palmitesta, under 50 kg Vincenzo Carparelli, under 17 66 kg Mattia Scarano, under 17 57 kg Samuele Del Gaudio.