IL Taranto dirama la lista dei convocati per il ritiro di Chianciano terme

Partenza prevista per domani 27 luglio e rientro il 13 agosto

Il Taranto ha appena diramato l’elenco dei calciatori, convocati dal tecnico Alberto Giuliatto, per il ritiro precampionato di Chianciano Terme in provincia di Siena. Si partirà domani, 27 luglio, per rientrare in città giovedì 13 agosto. Squadra e staff tecnico alloggeranno all’Hotel Atlantico Palace. Il club fa sapere che gli atleti in partenza sono ventisei e due sono Under provenienti dalla Juniores: il portiere Alessandro Galiano (2009) e il centrocampista Mathias Bevilacqua (2008).

i 26 giocatori:

Portieri: Tomas Catelli, Alessandro Galiano, Raoul Lombardo.

Difensori: Riccardo Corallini, Fabio Delvino, Antonio Guastamacchia, Cristian Hadziosmanovic, Francesco Infantino, Javi Morales, Bruno Perretta, Vincenzo Potenza.

Centrocampisti: Mathias Bevilacqua, Alessandro Di Paolantonio, Davide Incerti, Umberto Monetti, Sabadin Mutisi, Milenko Skoric, Alessandro Soldani, Boze Vukoja.

Attaccanti: Nicola Loiodice, Marko Rajkovic, Francesco Losavio, Alessandro Labianca, Nelson Magalhaes, Vincenzo Corvino, Samuele Oltremarini.