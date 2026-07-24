Il Taranto si presenta alla città

La societa rossoblù ha presentato organigramma, campagna abbonamenti, casacche e strategie per vincere il campionato. Il presidente Sebastiano Ladisa: “Ci siamo rivolti al presidente del Coni, perché la piazza merita la D”

Nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, questa mattina la SS Taranto ha presentato le prospettive per la prossima stagione, l’organigramma societario, la campagna abbonamenti e le nuove maglie che i rossoblù indosseranno nel campionato 2026-2027.

Sono intervenuti il presidente Sebastiano Ladisa, il direttore generale Beppe Camicia, il direttore sportivo Danilo Pagni e l’allenatore Alberto Giuliatto. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

Il presidente Ladisa è entrato subito nel merito della situazione del club: «Nella passata stagione non abbiamo raggiunto il risultato che ci aspettavamo. Per questo abbiamo chiesto alla Figc un intervento straordinario. Abbiamo presentato anche domanda di ripescaggio, ma, a causa di problematiche disciplinari, siamo ultimi nella graduatoria degli aventi diritto. Riteniamo quindi che la strada dell’ammissione sia quella più percorribile, perché la città di Taranto lo merita».

Il numero uno rossoblù ha poi aggiunto: «Dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, è arrivata una risposta particolare, che non ci aspettavamo. Nella sua missiva ci ha comunicato che avrebbe applicato le regole sui ripescaggi previste dalle Noif. Era un aspetto che già conoscevamo ed è proprio per questo che abbiamo indirizzato al presidente della Figc la richiesta di un lodo».

Successivamente è stato presentato l’organigramma societario, caratterizzato da numerose conferme.

Il direttore generale Beppe Camicia ha illustrato la campagna abbonamenti, con lo slogan “fede tarantina” sottolineando il carattere popolare dei prezzi: 130 euro (90 il ridotto) per le curve Nord e Sud, 220 euro (160 il ridotto) per la Tribuna Est, 340 euro (250 il ridotto) per la Tribuna Ovest e 450 euro (350 il ridotto) per la Tribuna d’Onore.

Nel corso della presentazione sono state svelate anche le nuove divise da gioco, realizzate da Macron in qualità di sponsor tecnico. A sostenere la campagna abbonamenti sarà anche Birra Raffo, marchio che comparirà sulle maglie da allenamento.

Il direttore sportivo Danilo Pagni ha fissato senza mezzi termini l’obiettivo stagionale: «Questo è un campionato che dobbiamo vincere. Dobbiamo andare avanti come un carro armato. Abbiamo scelto un allenatore umile, senza spocchia: una decisione condivisa da tutta la società».

Sulla stessa linea il tecnico Alberto Giuliatto: «Non dobbiamo nasconderci: abbiamo l’obbligo di vincere. Quando hai uno stadio pieno, sai bene cosa significa indossare questa maglia e quali responsabilità comporta».

Conclusa la presentazione della società, da lunedì la parola passerà al campo: i rossoblù inizieranno il ritiro precampionato a Chianciano Terme, dove lunedì 27 luglio prenderà ufficialmente il via la preparazione in vista della nuova stagione. In Toscana sarà aggregato anche Javi Moreno , centrale difensivo, con proveniente dalla Nocerina.