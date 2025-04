Boxe: il professionista Magrì disputerà l’international contest contro Faruk

Tanti gli impegni per i pugili della Quero Chiloiro per il 25 e 26 aprile

Il tepore della primavera si apprezza a suon di guantoni per gli atleti della Quero-Chiloiro, dopo i lunghi allenamenti nella palestra di via Emilia che sono stati propizi alla preparazione in vista delll’incalzare di eventi programmati per queste settimane. Una macchina che preme l’acceleratore nelle giornate del 25 e del 26 aprile con ben tre imperdibili appuntamenti che interesseranno tutti i settori del pugilato tarantino.

Il 25 aprile si terrà la manifestazione targata Quero-Pegasus Gym, occasione per il 32^trofeo dell’amicizia coronata anche dalla collaborazione tra le due società pugliese e lucana, e che avrà luogo a Ferrandina presso il campo Santa Maria. Si confronteranno pugili dilettanti provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria, con una kermesse dei migliori atleti in attività della Quero-Chiloiro, e sj svolgeranno gli ottavi di finale dei campionati regionali under 19, prima fase del campionato che si completerà nel mese di maggio a Matera.

Per il giorno successivo è pronto a dar sfogo alla sua verve pugilistica, il professionista superwelter Francesco Magrì, che il 26 aprile presso il Palapanunzio di Molfetta disputerà l’international contest contro Omar Faruk, il match rinviato già due volte tra il giovane ventisettenne tarantino e l’esperto trentaquattrenne bengalese. Magrì, dal glorioso passato dilettantistico e tre match vinti da professionista di cui un ko, incontrerà Faruk che porta a suo vantaggio un record di 9 vittorie di cui 8 per ko e 3 sconfitte, un avversario che il tarantino sfiderà sulle sei riprese per aprirsi sempre più la strada verso un incontro titolato.

Nella stessa giornata del 26 aprile, la Quero-Chiloiro conterà la sua decima partecipazione su dieci edizioni all’Open core fest, il festival delle attività umane e del territorio organizzato da Emilio Porchetti presso lo Yachting club a San Vito, in cui si celebreranno sport, natura, spirtitualità e cultura. Per l’occasione, la società di pugilato tarantina ha indetto la 3^edizione della Dolphin cup, incentrata sulle gare federali giovanili di sparring-io (10-13 anni) che inizieranno alle ore 10.00, a seguire delle quali i pugili agonisti occuperanno il ring con sessioni di sparring, mentre dalle 10.30, in concomitanza, nello spazio adiacente al ring ci sarà l’allenamento di prepugilistica amatoriale. Una bella iniziativa che, anche quest’anno, potrà inaugurare la stagione della boxe all’aperto.