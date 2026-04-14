Categoria “UEFA 3” per il nuovo Iacovone

L’ingegnere Scarcella sottolinea che si tratta del livello massimo di omologazione per gli stadi europei

UEFA 3 è la categoria del nuovo Stadio Erasmo Iacovone, attualmente in costruzione. E’ quanto dichiara l’ingegnere Silvio Scarcella, coordinatore della struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo guidata da Massimo Ferrarese.

Nello specifico, l’ingegnere sottolinea che la UEFA – CATEGORIA 3 “è il massimo livello di omologazione UEFA per gli stadi europei” e che serve per le “competizioni dei club quali Champions, Europa e Conference League”. Lo stadio può ospitare una capienza minima di 8.000–10.000 posti, motivo per cui sono richiesti degli standard alti per i media, gli spogliatoi, l’hospitality, la sicurezza avanzata, l’illuminazione e le infrastrutture UEFA-compliant.