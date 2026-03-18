Boxe, la Quero-Chiloiro brilla a Matera: tre vittorie e due pari

Otto match dilettantistici nella palestra della Pegasus: protagonisti i pugili tarantini tra tecnica e spettacolo

La collaborazione tra la Quero-Chiloiro di Taranto e la Pegasus gym & boxing club di Matera ha dato vita all’ennesimo spettacolo di boxe che si è svolto domenica 15 marzo nella palestra della società lucana, coinvolgendo anche altre società pugilistiche pugliesi e lucane, tra cui la Boxing team Carrescia di Policoro, la Pugilistica Castellano di Mottola, la Pugilistica Martina Franca e la Authentic gym di Fasano. Degli otto incontro dilettantistici, cinque hanno avuto come protagonisti i pugili rossoblù della palestra Quero, che hanno ottenuto tre vittorie e due pari.

Sicuramente tra i match più belli della manifestazione, quello dell’élite 70 kg Marco Vezzoli, che ha battuto il forte e mai domo Martino D’Onghia della Pugilistica Castellano: Vezzoli ha neutralizzato gli attacchi dell’avversario con buona tecnica e varietà di colpi che hanno più volte destabilizzato l’equilibrio del pugile mottolese sul ring.

Accanto al successo di Vezzoli, si sono collocate la vittoria dell’under17 66 kg Mattia Scarano, che ha superato ai punti, in un match molto combattuto, l’atleta di casa Alessandro Lorusso, un avversario fisicamente più forte che Scarano ha gestito con ritmo prendendo il tempo del match; inoltre, ha vinto Samuele Del Gaudio negli under17 57 kg su Gabriel Castellano della Boxing Team Carrescia, in un confronto tra due atleti con un’impostazione tecnica simile, basata sulla boxe di contrattacco e movimento, in cui Del Gaudio è stato sicuramente più tenace allungando i colpi che sono entrati nella guardia dell’avversario.

Pari (di stretta misura) per l’under19 70 kg Francesco D’Ippolito, che ha combattuto bene e con una buona impostazione su Michele Cetera della Pegasus gym, avversario ostico con il quale D’Ippolito forse ha rallentato un po’ il ritmo nell’ultima ripresa; ha pareggiato anche Mattia Suppressa nel confronto per gli élite 75 kg con Francesco Maglionico della Authentic gym.

Ad arricchire lo spettacolo di boxe sono stati gli incontri di sparring-io disputati dai due tarantini che hanno gloriosamente conquistato la medaglia vincendo nei canguri -35 kg con il canguro Francesco Tramontano e negli allievi -40 kg con l’allievo Mattia Corvace. Intanto, i dilettanti della Quero-Chiloiro si stanno preparando per il prossimo appuntamento che sarà il 26, 28 e 29 marzo a Terlizzi, in occasione dei Campionati regionali under19 indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana.