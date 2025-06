Boxe, Magrì a caccia della quinta vittoria da pro contro il “Pitbull” argentino

Il pugile tarantino, imbattuto nei superwelter, sfida Castillo a Santa Marinella. Sette atleti della Quero-Chiloiro in gara a Matera per la “cintura dei sassi”

Weekend di grande boxe per la Quero-Chiloiro di Taranto. I riflettori sono puntati su Francesco Magrì, astro nascente dei superwelter professionisti, che questa sera a Santa Marinella cercherà la quinta vittoria consecutiva contro l’esperto argentino Angel Mariano Castillo, soprannominato “pitbull”.

Magrì, ex campione italiano dilettanti e maglia azzurra ai Giochi del Mediterraneo, si presenta all’appuntamento con un record immacolato di quattro successi, di cui due per KO. Il match, organizzato dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, si svolgerà sulla distanza delle sei riprese e farà da contorno al titolo europeo silver dei mediomassimi tra D’Ortenzi e Lamela.

Alle operazioni di peso Magrì ha fatto segnare 71,5 kg contro i 70,5 kg dell’argentino, che vanta un’esperienza di 17 incontri tra i pro. Per il pugile tarantino si tratta di un altro importante test nella scalata verso un match titolato.

Domani, invece, sette giovani promesse della palestra Quero-Chiloiro saranno impegnate a Matera nella manifestazione “L’angolo del pugile – boxing show”. L’evento, organizzato dall’ex pugile Luciano Panettieri, vedrà sul ring Marco Vezzoli (élite 70 kg), Francesco Boccasini e Antonio Palmitesta (under 19), Francesco D’Ippolito, Vittorio Ardito e Mattia Scarano (under 17) e Samuele Del Gaudio (under 15), tutti a caccia della prestigiosa “cintura dei sassi”.