Boxe, Magrì torna sul ring a Milano per sfidare Valerio Mantovani

Nuova sfida per il pugile professionista della Quero Chiloiro che affronterà il boxeur milanese in un match che si preannuncia interessante

Si accendono i riflettori sulla boxe professionistica con l’incontro in programma per sabato 5 luglio al Centro Pavesi di Milano nella manifestazione di una delle maggiori società organizzatrici italiane, The Art of Fighting. Protagonista assoluto per la boxe tarantina sarà il pugile della Quero-Chiloiro Francesco Magrì, appena uscente dal suo quinto match vinto lo scorso 20 giugno a Santa Marinella contro Castillo e già pronto per una nuova sfida contro il pugile di casa, il milanese Valerio Mantovani.

Si terrà sulle sei riprese la sfida tra i due pugili imbattuti al limite dei 71,5 kg, tra i pesi medi e i superwelter, in cui il ventisettenne Magrì con 5 vittorie di cui 1 ko da professionista incontrerà il ventinovenne Mantovani, con 5 vittorie di cui 3 ko. Si tratta per entrambi della sfida con l’avversario più buono della carriera da pro, un match alla pari che farà sicuramente parlare la boxe italiana e il quale risultato peserà sulla classifica di Boxrec, in cui al momento Magrì è quindicesimo su cinquantasette pugili italiani nei superwelter, mentre Mantovani è sesto su trentasei pugili italiani nei medi, più o meno vicini anche nel ranking mondiale.

Ad accompagnare Francesco Magrì all’angolo saranno i due tecnici Francesco D’Arcangelo ed Emanuele Orlando, entrambi ex pugili della Quero-Chiloiro, il primo nello staff tecnico della palestra di via Emilia a Taranto che ha seguito con il maestro Cataldo Quero la preparazione per il match, il secondo all’egregia guida della asd Pugilistica Alto Reno nella località di Porretta Terme.

In attesa di scoprire se sarà possibile seguire la diretta televisiva del match, cresce l’attesa per l’acceso match tra Magrì e Mantovani, due pugili di alta caratura in vetrina nella manifestazione del 5 luglio a Milano con in palio il titolo italiano superpiuma tra Paparo ed Henchiri e un ricco sottoclou di sei match tra cui anche quello della pugliese Cristina Garganese che sfiderà Veronica Tosi nei pesi supergallo.