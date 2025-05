Boxe, Nino Rossetti in Francia alla conquista del titolo Ebu Silver

Il giovane professionista della palestra Quero Chilorio affronterà ad Agde il campione francese Diego Natchoo

Il peso medio della Quero-Chiloiro, Giovanni ‘Nino’ Rossetti, è pronto per il suo diciottesimo match in carriera da professionista, una prova di maturità con in palio il titolo EBU silver che cercherà di strappare al campione in carica francese, Diego Natchoo.

La sfida si terrà il 28 maggio ad Agde, sulla costa occitana della Francia, e al momento si presenta come l’appuntamento più importante per il giovane pugile tarantino che, appena ventiquattrenne, è già al suo quinto anno di professionismo, a seguito del passaggio avvenuto subito dopo aver vinto i campionati italiani assoluti da dilettante nel 2019.

Con un record di 14 vittorie di cui 6 per ko e 3 sconfitte, Nino Rossetti è già diventato campione del mondo UBO youth nella vittoria per ko alla terza ripresa sul forte Jan Helin che attualmente è campione dell’EBU silver nei superwelter, e nello stesso anno, – il 2022, – si è laureato campione d’Italia pesi medi battendo per ko tecnico all’ottava ripresa l’esperto Carlo De Novellis, inoltre, ha poi disputato l’international silver WBC contro Samuel Nmomah.

Un titolo di prestigio questo dell’EBU silver, per la carriera in piena del talentuoso Rossetti, che per l’occasione dovrà affrontare un avversario esperto e quotato, 75esimo nella classifica di pugilato mondiale: Diego Natchoo, all’età di 32 anni, ha un record di 30 vittorie di cui 10 per ko, 3 sconfitte e 5 pari, è stato campione continentale IBO e, per ben 6 volte, campione di Francia.

A studiare il match e a curare la preparazione nella palestra Quero di via Emilia con Rossetti sono stati principalmente il maestro Cataldo Quero e il tecnico Francesco D’Arcangelo, che lo accompagneranno nella cittadina francese supportandolo in questa grande sfida per la quale il pugile tarantino di origini italo-cubane si prepara con costanza e determinazione da diversi mesi ed finalmente pronto per giocarsi questa sua nuova carta per la grande boxe internazionale.