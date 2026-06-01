Boxe, Rossetti pronto all’assalto al titolo italiano dei pesi medi

Il giovane pugile della Quero Chiloiro è stato premiato il 14 maggio nella manifestazione ‘Lo sport nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato’

È stata ormai ufficialmente annunciata la prossima sfida per il Titolo Italiano professionisti pesi medi che coinvolgerà il pugile tarantino della Quero-Chiloiro, Giovanni ‘Nino’ Rossetti, che affronterà il romano Francesco Faraoni nella prestigiosa manifestazione che si terrà il 4 luglio al PalaTiziano di Roma in occasione dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, un grande evento organizzato dalla FPI in collaborazione con TAF e De Carolis Promotions.

Per il venticinquenne Giovanni Rossetti si tratta di una grande occasione per affermare ancora una volta il suo nome nel range della boxe italiana, dopo aver già conquistato il titolo italiano nel 2022 e il WBA del Mediterraneo nel 2025 di cui è ancora detentore, per cui ha avviato una serrata preparazione dopo aver sconfitto Nicola Cristofori nella semifinale tricolore tenutasi a Ferrara lo scorso marzo. Nello stesso mese, il trentunenne Francesco Faraoni disputava il Titolo contro Christian Mazzon, perdendo in un verdetto non unanime contro il milanese, che ha poi abbandonato il titolo lasciandolo vacante.

La sfida si presenta come una delle più interessanti della scena nazionale, avendo come protagonisti due pugili tecnici con un curriculum d’oro e un’esperienza pregressa alle spalle notevole: dal dilettantismo in cui entrambi sono stati campioni italiani, al professionismo che trova Rossetti settimo nella classifica italiana di boxrec con uno score di 18 vittorie di cui 7 ko e 4 sconfitte, e Faraoni all’undicesima posizione con 8 vittorie di cui 2 per ko e 1 sconfitta.

A mettere Rossetti sotto i riflettori, oltre alla boxe nazionale, sono anche le Autorità locali tarantine, che hanno colto più di un’occasione per premiare il talento del pugile di origine italo-cubana apprezzato per l’eleganza della sua boxe, il temperamento sobrio e la sua modestia. In particolare, Rossetti è stato premiato il 14 maggio nella manifestazione intitolata “Lo sport nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato”, organizzato da Carmen Galluzzo Motolese, presidentessa dell’Associazione Marco Motolese e club per UNESCO di Taranto, svoltasi al Circolo Ufficiali di Taranto presso il quale Rossetti si è recato in compagnia del maestro Salvatore Versace in rappresentanza della Quero-Chiloiro, e del dott. Michelangelo Giusti, già delegato provinciale CONI e dirigente della Polizia di Stato.

Inoltre, nella bellissima iniziativa promossa dal Comune di Taranto, “Giocherellando 2026: da Assisi a Taranto con lo sport illuminiamo la pace”, il 29 maggio Rossetti ha ricevuto un altro importante riconoscimento dal Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, nella cornice significativa della Rotonda del Lungomare di Taranto.