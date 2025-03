Boxe, per la Quero Chiloiro cinque vittorie al nono Trofeo Materano

Una domenica di successi per il pugilato tarantino

Non si può certo dire che la preoccupazione per le sorti dello sport tarantino di questo periodo riguardi anche il pugilato, che da cinquantacinque anni vede la boxe ininterrottamente protagonista sul territorio regionale e nazionale, grazie all’impegno della società di pugilato fondata dal maestro benemerito Vincenzo Quero, la Quero-Chiloiro, dalla quale nascono continuamente atleti, anche giovanissimi, che si approcciano ed emergono nel mondo della boxe.

Così è stato anche per questa domenica di successi del 9 marzo, in cui i pugili della Quero hanno gareggiato all’interno della manifestazione pugilistica regionale organizzata a Matera dalla Pegasus gym & boxing club, con un risultato di 5 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte, nonché tanta soddisfazione per i pugili che hanno debuttato sul ring materano sorprendendo per la loro preparazione e le belle prestazioni con cui hanno conquistato giudici e pubblico a bordo ring.

Tra i match più apprezzati per la Quero-Chiloiro, c’è stato in primis quello del giovane veterano 58 kg Vincenzo Carparelli, che ha battuto negli under 19 il pugile di casa, Carlo Incampo della Pegasus gym, in un incontro tecnicamente di livello in cui il tarantino ha fatto valere l’esperienza e sentire l’incisività dei colpi; mentre Incampo infatti voleva giostrarsi boxando sulla mobilità, Carparelli lo ha chiuso e pizzicato più volte con il montante al fegato.

Positivi e vincenti i due diciottenni della Quero al debutto: l’élite 60 kg Michele Traversa ha superato Vito Filomena della Pugilistica Martina Franca e l’élite 70 kg Marco Vezzoli si è imposto sull’altro martinese Alessandro Siciliani. Gli aggressivi avversari sono stati superati dai due tarantini che hanno imposto il ritmo e lavorato di contrattacco, con una boxe lucida e di studio.

Hanno vinto con incisività anche i due atleti della Quero di Gioia del Colle, Daniele Marchitelli negli élite 65 kg contro Marcello Iacobellis della Pugilistica Castellano e Donato Buompane negli élite 80 kg contro Domenico Zigrino della Pugilistica Martina Franca.

Per il tarantino under 16 Vittorio Ardito al peso di 66 kg, invece il verdetto ha dato un pareggio contro il martinese Luca Castellana, sebbene Ardito sia stato più preciso dell’avversario in un match da ritmo infernale in cui ha saputo gestire il ring mettendo i colpi migliori nonostante fosse anche lui all’esordio tra le sedici corde.

Due sconfitte per la Quero invece per l’élite 60 kg Vittorio La Gioia, che ha fatto troppe pause con Gianvito Giuliani della Pugilistica Martina Franca e, infine, per l’élite 65 kg Claudia Porfiri contro Alessia Di Tria della Pegasus Gym, poco tenace la tarantina che non è risultata assidua nei momenti di grinta che ha mostrato durante le tre riprese.