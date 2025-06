Boxe, la Quero-Chiloiro pronta per le regionali Elite: Magrì sul ring il 20 giugno

Cinque atleti tarantini in gara a Molfetta dal 12 al 15 giugno. Il superwelter professionista sfiderà l’imbattuto Salzillo a Santa Marinella

La Quero-Chiloiro schiererà cinque suoi atleti ai campionati regionali Elite 2025, in programma a Molfetta dal 12 al 15 giugno, manifestazione che rappresenta il primo step verso gli Assoluti italiani di fine anno. Sui ring pugliesi saliranno Alessandro Donvito (75 kg), reduce dall’oro da semipro, e Giacomo Gioioso (70 kg), medaglia d’argento nella stessa categoria. Con loro anche il rientrante Celestino Salvatore (70 kg), assente dalle competizioni dal 2019, e Pasquale Dicuonzo nei 55 kg.

La società tarantina, che negli anni ha già espresso due campioni italiani Assoluti come Francesco Magrì (2017 e 2022) e Giovanni Rossetti (2019), ora professionisti, si prepara anche al prossimo match proprio di Magrì. Il superwelter, dopo la vittoria contro l’ungherese Mizsei al Trofeo Masseria Ruina, affronterà il 20 giugno a Santa Marinella (Roma) il toscano Pasquale Salzillo in un interessante confronto tra due pugili imbattuti nel professionismo (4 vittorie su 4 match per entrambi).

La riunione, organizzata dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, vedrà quindi protagonista il talentuoso pugile tarantino che si sta allenando nella palestra Quero di via Emilia per mantenere l’imbattibilità della sua giovane carriera professionistica.