Boxe, rinviato il match di Rossetti per il titolo WBA

L’incontro, previsto per il 15 febbraio, è stato rimandato a causa dell’infortunio alla schiena di Bujar Tahiri

Annullato l’attesissimo match del 15 febbraio di Giovanni Rossetti, il peso medio professionista della Quero-Chiloiro seguito dalla casa procuratrice Promo Boxe Italia, già campione italiano e campione del mondo youth UBO nel 2022, questa volta era pronto all’assalto del titolo internazionale WBA nella contesa con il tedesco Bujar Tahiri a Ulma, in Germania.

Una brutta notizia per la società tarantina e per l’atleta, che hanno avuto il responso negativo dalla società organizzatrice tedesca, la Agon Sports, la quale ha confermato l’infortunio alla schiena dell’avversario di Rossetti e il rinvio del match titolato. Una dura e lunga preparazione per questo match che ha visto il pugile savese di origine italo-cubana, Giovanni Rossetti, impegnarsi in doppie sedute di allenamento, una sobria alimentazione e intense sessioni di sparring nella palestra Quero di via Emilia, durante le quali si è confrontato con il professionista Francesco Magrì, a sua volta in preparazione per l’appuntamento di “Casoria”, con i mediomassimi Andrea Ottomano e Ivan Gimmi, l’élite 85 kg Christian Ressa e gli altri atleti tarantini della Quero-Chiloiro.

Ci sarà da attendere anche per il superwelter Francesco Magrì, che avrebbe dovuto affrontare in un match internazionale sulle sei riprese il colombiano Fernando Mosquera, nella manifestazione, anch’essa rinviata a data da definirsi, del 21 febbraio a Casoria. Anche per questo evento, c’è stato addirittura un doppio infortunio che ha visto protagonisti i due atleti contendenti dei due match titolati, Gianluca Picardi e Ghaith Weslati.

Magrì può comunque dire di essere divertito in questa preparazione, tra le sessioni di guanti con Rossetti e gli scambi impetuosi con l’élite della nazionale del gruppo sportivo Fiamme azzurre Gianluigi Malanga, che è andato a trovarlo nella sua palestra Quero con il maestro Salvatore Livorti.

Nonostante questi rinvii, la Quero-Chiloiro non demorde e programma un nuovo primo appuntamento per il 2025 con il pugile semipro 70 kg Giacomo Gioioso, che il 21 febbraio combatterà a Elmas in provincia di Cagliari sulle quattro riprese senza canotta contro Alessandro Cafaro della Elmas boxe Locci-Monduzzi. Gioioso, classe 2001, vanta un record di 27 vittorie 6 pari e 10 sconfitte, mentre il suo avversario Cafaro ha uno score di 18 vittorie 3 pari e 11 sconfitte.