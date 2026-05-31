Il Taranto accede alla finale pur perdendo

I rossoblù si qualificano alla finale all’ ultimo minuto di gioco con un goal di Trombino

Pur cedendo sul campo per 2-1, il Taranto accede alla finale nazionale dei playoff. Vince l’Apice giocando una partita accorta. L’unica novità nell’undici di partenza è sulla mediana, perché rispetto alle ultime partite Marino prende il posto di Incerti.

Le difficoltà della gara si palesano subito perché l’arbitro vede, dopo un minuto, un tocco con il braccio di Di Paolantonio in area e indica il dischetto. Mastrangelo intuisce il rasoterra di Mincione e salva momentaneamente lo 0-0. Il Taranto si sveglia alla mezz’ora con doppia conclusione di Losavio terminata fuori, ma poi al 38′ Marino causa un secondo rigore. L’Apice cambia il rigorista e sceglie Colarusso che non sbaglia, anche se è fortunato perché la palla coglie prima la gamba di Mastrangelo.

All’11’ della ripresa la situazione si complica, perché giunge il raddoppio di Schinnea che gira un rete da un paio di metri. Si smette di giocare e si fatica molto. Delvino, al 41′, ha la palla per accorciare le distanze, ma Fusco risponde presente. In pieno recupero la palla di Guastamacchia è clamorosa, ma la spreca in semirovesciata tutto solo davanti al portiere. Quando ogni speranza sembrava persa ecco il gol di Trombino al 49′.

APICE-lTARANTO 2-1

RETI: 39’ pt Colarusso (A), 11′ st Lautaro Schinnea (A), 49′ st Trombino (T)

APICE (4-3-1-2): Fusco; Colarusso, Urcioli (33′ st Marcaldo), Paolillo, Perretta; Evangelista, Mincione, Potenza; Pesce (44’st Ruggero); Schinnea, Romeo (20’ st Onesto).. A disp.: Caroraso, SanginariIIo, De Stefano, Vernacchio, Dimitrov, Kouyate. All.: Cioffi.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Delvino, Rizzo, Guastamacchia, De Rosa; Di Paolantonio, Marino, Vukoja (13′ st ‘ Zampa); Losavio (33′ st‘ Trombino), Aguilera (13′ st’ Russo), Loiodice (50′ st Incerti). A disp : Martinkus, Corallini, Incerti, Monetti, Labianca, Magalhaes. All.: Danucci.

ARBITRO: Corti di Prato.

Assistenti Gianneschi di Grosseto e D’Amico. Quarto ufficiale: Andrea Musumeci di Cassino

NOTE: angoli 4-2 per il Taranto; rec. 2′, 7′ st