Boxe, Rossetti: “Pronto per la conquista del titolo Ebu Silver dei pesi medi”

Si sono svolte ad Agde, in Francia, le operazioni di peso tra il pugile professionista tarantino e Natchoo

“Siamo pronti per questo match che si svolgerà in Francia. Siamo arrivati alla fine di questa lunga e faticosa preparazione dove abbiamo visto e studiato tutte le mosse che potranno essere la chiave vincente per vincere l’incontro contro un avversario che non si tira mai indietro”. Queste le parole del giovane pugile professionista della Quero Chiloiro a poche ore dal match che lo vedrà sfidare ad Agde Diego Natchoo, per provare a conquistare il titolo Ebu Silver dei pesi medi.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, si sono svolge le operazioni di peso dei due atleti, dove hanno potuto scambiarsi il primo vero sguardo di sfida dal vivo dopo mesi di attesa. La bilancia ha segnato 71,800 kg per Giovanni Rossetti e 71,350 kg per Diego Natchoo.

Passato al professionisti nel 2020, il ventiquattrenne Rossetti detiene un record di 14 vittorie di cui 6 per ko e 3 sconfitte ed è già diventato campione del mondo UBO youth nel 2022 e, nello stesso anno, si è laureato campione d’Italia pesi medi. Il suo avversario, Diego Natchoo, all’età di 32 anni, ha un record di 30 vittorie di cui 10 per ko, 3 sconfitte e 5 pari, è stato campione continentale IBO e, per ben 6 volte, campione di Francia.

In questa trasferta prestigiosa seguiranno Giovanni Rossetti all’angolo tecnico il maestro Cataldo Quero, presente a tutti gli importanti appuntamenti del pupillo della Quero-Chiloiro, e il tecnico Francesco D’Arcangelo.