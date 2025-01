Boxe, Rossetti punta al titolo WBA International

Nuova sfida per il pugile professionista tarantino della Quero Chiloiro che lo vedrà sul ring il 15 febbraio contro Bujar Tahiri

Il pugile professionista italo-cubano Giovanni Rossetti torna sul ring per una grande sfida internazionale, dandoci appuntamento per il 15 febbraio con un match titolato che si svolgerà in Germania. Sarà la bella cittadina medievale di Ulm, sulle rive del Danubio, a ospitare nella sua Arena Ratiopharm questa nuova chance per Rossetti, il giovane e talentuoso boxeur della scuderia Loreni che in queste settimane si prepara con gli intensi allenamenti tarantini alla Quero-Chiloiro.

Una preparazione strutturata e dura all’attenzione del maestro Cataldo Quero, per un match altrettanto impegnativo che vedrà Rossetti competere sulle dieci riprese per il titolo internazionale pesi medi WBA, la più antica sigla di pugilato mondiale, contesa con il pugile tedesco, nativo albanese, Bujar Tahiri. Rossetti dovrà tenere bene a bada con la sua elegante tecnica l’ostica boxe dell’avversario, in un match che si prospetta davvero interessante tra un attendista tarantino e il fighter tedesco.

Entrambi giovani e con un record pesante, il 24enne Rossetti, già campione italiano medi e campione del mondo youth UBO da professionista, nonché due volte campione italiano dilettanti da junior ed élite, ha uno score da pro di 14 vittorie di cui 6 KO e 3 sconfitte, mentre il 26enne Tahiri, campione BDB international, arriva imbattuto con 19 vittorie di cui 9 KO.

All’interno della manifestazione, organizzata da una delle più grosse società di pugilato professionistico d’Europa, la Agon Sports, combatteranno anche gli ex campioni del mondo Felix Sturm e Vincenzo Gualtieri, dieci match professionistici di cui, dopo il titolo WBO europeo tra Vincenzo Gualtieri e Alexander Pavlov, il secondo per importanza sarà proprio il titolo WBA international tra Giovanni Rossetti e Bujar Tahiri.