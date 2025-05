Boxe, Vezzoli brilla a Firenze al The Dark boxing Night

L’atleta della Quero Chiloiro conquista l’oro al torneo regionale esordienti l’élite 70 kg

Ha debuttato quest’anno conquistando l’oro al torneo regionale esordienti l’élite 70 kg della Quero-Chiloiro, Marco Vezzoli, che mercoledì scorso ha conquistato anche il ring toscano nella bella vittoria sull’avversario fiorentino. La trasferta per il pugile tarantino è avvenuta il 30 aprile, per participare alla manifestazione “The dark boxing night 4” organizzata dalla Pugilistica San Giovanni guidata dal tecnico Davide Recati, in occasione della quale il diciottenne Vezzoli ha superato il pupillo di casa, Niccolò Mauri della Pugilistica San Giovanni, con una vittoria ai punti in cui ha rivelato tutta la boxe appresa in questo suo primo anno di agonismo. Atleta mancino e dall’impostazione tecnica, Vezzoli ha aggiornato il record a 4 vittorie e 1 pari.

E’ stato invece un campionato sottotono quello al quale hanno partecipato i tre atleti della Quero-Chiloiro in gara per i regionali under 19, in cui la società tarantina non è riuscita a trovare l’oro. Antonio Palmitesta nei 65 kg ha iniziato bene, vincendo agli ottavi contro Marco Morisco della Boxe Modugno e ai quarti contro Nicolò Guerra dell’Acc.Pug.Centra San Giovanni Rotondo, ma non ha poi convinto nella semifinale in cui ha perso di strettissima misura contro Mario Lioce della Foggia boxing Academy.

Deluso il pugile Salvatore Pugliese, in attrito da settimane per un infortunio alla spalla che si è rimanifestato durante il match della finale contro Antonio Rochira della Pug.Francavillese, salito con ottimismo all’inizio del match sul ring, è dovuto scendere per intervento medico alla terza ripresa. Infine, ha perso in finale nei 50 kg Vincenzo Carparelli contro Ciro Masiello della Vivere solidale. Pareggia invece l’elité 60 kg Mohammed El Gaagaa nel match fuori torneo contro Antonio Nevola della Boxe Palumbo.

E’ in fase di allestimento l’appuntamento con la Quero-Chiloiro del 24 e 25 maggio alla Masseria Ruina, nella residenza del vicepresidente Goffredo Santovito. La tappa, una delle più importanti nel calendario per la società del maestro Vincenzo Quero, sarà incentrata sull’ottava edizione del Trofeo Masseria Ruina che si svolgerà sabato 24 maggio per la rassegna di Taranto città europea dello sport, mentre domenica 25 maggio vedrà svolgersi la fase regionale di sparring-io, valevole come unica qualificazione al Trofeo Coni che si terrà a settembre in Friuli-Venezia Giulia.