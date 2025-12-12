venerdì 12 Dicembre 25
CP

Bruxelles, la Puglia diventa “Regione Europea dello Sport 2026”

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto cala il tris

CP -
Il club rossoblù ha annunciato il terzino lituano Kirliauskas, il centrocampista Zampa e l'attaccante Trombino. Saluta, invece, Kordic Il Taranto cala un tris di acquisti, uno per...
Read more

Taranto calcio: via Kordic, in arrivo Zampa

CP -
Tra nuovi arrivi e cessioni, la squadra rossoblù di Panarelli La SS Taranto comunica di aver ufficialmente rescisso il contratto con l’attaccante Ante Kordic. Nei...
Read more

La Cascina Taranto pronta per il salto di qualità contro Delta Volley Porto Viro

CP -
L’opposto Cianciotta: “Ci aspettiamo una gara difficile, ci stiamo preparando per il meglio e sicuramente daremo tutto per portare qualcosa a casa, sicuramente di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand