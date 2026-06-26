Bushido, consegna delle cinture e presentazione del Progetto Aurora

Il Bushido rinnova, come di consueto, l’appuntamento al pubblico dedicato alla consegna delle cinture e presenterà il nuovo progetto “Aurora”

Il Bushido rinnova, come di consueto, l’appuntamento al pubblico dedicato alla consegna delle cinture. Durante l’evento, che si terrà il prossimo sabato 27 giugno alle 10.00 presso il Circolo Ufficiali di Taranto (in Piazza John Fitzgerald Kennedy 4 a Taranto) gli atleti che hanno concluso con successo il percorso passeranno alla cintura successiva, emblema di una crescita personale monitorata e certificata. Le cinture saranno consegnate dalla commissione dei Maestri e da un referente scientifico.

A guidare il percorso del Bushido è la presidente Loredana Lodeserto, affiancata dallo staff tecnico composto dal Maestro Benemerito Giuseppe Musolino, dal Maestro Gennaro Setaro, dalla Maestra Valentina Setaro e dalla dott.ssa Alessia Blocca, responsabile del settore agonistico kata e kumite. A supporto delle attività formative e del nuovo progetto collaborano inoltre il dott. Fabio Pierri Pepe, presidente dell’Associazione Nazionale Farmacisti dello Sport, il dott. Pierfilippo Marcoleoni, componente del C.d.A. dell’Ambulatorio Sportivo Plane Service e titolare della società Otosalus e la dott.ssa Eva Cofano, psicoterapeuta esperta in età evolutiva e psicologa dello sport.

Ma non finisce qui. Nel corso della mattinata sarà, infatti, presentato il progetto “Aurora”, che rappresenta una nuova frontiera nel percorso formativo del Bushido. La presenza di professionisti provenienti da ambiti diversi testimonia la natura stessa del progetto: un’alleanza strategica orientata a un unico obiettivo, l’evoluzione della persona. “Aurora” è un Protocollo Integrato che prenderà il via da settembre, nel quale l’arte marziale incontra la scienza e la cultura. Si tratta di un modello che supera il concetto tradizionale di allenamento, trasformando il Karate da semplice successione di lezioni scandite dal tempo in un autentico percorso di crescita e trasformazione profonda. Il resto dei dettagli verrà svelato nel corso dell’evento.