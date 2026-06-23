L’estate di fuoco della boxe targata Quero

Martedì 23 giugno IV edizione della Coppa dello Jonio sarà in Masseria

Inizia l’estate e non si ferma la rassegna di boxe tarantina targata Quero, che ha in cantiere una decina di appuntamenti tra organizzazioni e trasferte che si svolgeranno tra la fine di giugno e i primi di agosto. Un’attività intensa per la società di pugilato del maestro benemerito Vincenzo Quero, che non soltanto dimostra l’infinita passione per la noble art di una grande fucina di talenti, ma evidenzia il continuo impegno verso i giovani del territorio desiderosi di investire in un sogno di gloria nel rispetto dei valori positivi dello sport.

Il primo appuntamento dell’estate 2026 riporta il pugilato nella Masseria del vicepresidente societario Goffredo Santovito che, per la terza volta quest’anno ospita la Quero-Chiloiro con la IV edizione della Coppa dello Jonio. L’evento segue le già riuscite manifestazioni della IX edizione del Trofeo Masseria Ruina, – la più importante che ha premiato il pugile semi-pro Alessandro Donvito, – e della III edizione della Dolphin Cup vinta dall’under 19 Vittorio Ardito.

La Coppa dello Jonio si svolgerà questo martedì 23 giugno con primo gong alle 18.30 presso l’antico casale Ruina situato nei pressi di Faggiano, alle porte di Taranto, e sarà dedicato al Memorial di Saverio Solito, grande amico del maestro Vincenzo Quero, appassionato di pugilato e decennale consigliere della Quero-Chiloiro negli anni Settanta. La manifestazione si aprirà con l’attesissima finale di sparring-io dell’allievo -50 kg Nathan Catapano, che gareggerà per accedere al Trofeo CONI in programma per il mese di ottobre a Bari, per il quale si è già classificato il tarantino Alessandro Locapo per la qualifica allievi -40 kg.

Le altre gare dilettantistiche dell’evento saranno tra i pugili della Quero e gli atleti provenienti dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro sez.Brindisi, Pugilistica Martina Franca, Pugilistica Castellano Mottola, Kanku Bari, Rosagym Casamassima, Boxing Club Lecce e dalla Ferrara boxe.