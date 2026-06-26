Giochi del Mediterraneo, boom di biglietti in meno di 24 ore

Un grande risultato segna il debutto della campagna di ticketing: è di 6.500 biglietti della Cerimonia di Apertura del 21 agosto

Un grande risultato segna il debutto della campagna di ticketing dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026: è di 6.500 biglietti in meno di ventiquattr’ore dall’apertura delle vendite il dato relativo alla Cerimonia di Apertura del 21 agosto. Un segnale forte e inequivocabile dell’entusiasmo che circonda l’evento.

La risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa, confermando il grande interesse per i Giochi e per il territorio che li ospita. La soddisfazione del Comitato Organizzatore è immensa: questi numeri testimoniano quanto Taranto e il Mediterraneo intero attendano questo appuntamento. A partire da oggi sono disponibili anche i biglietti per la Cerimonia di chiusura, in programma il 3 settembre 2026. Le modalità di accesso alla vendita: dalle ore 13:00 le informazioni saranno pubblicate sul sito ufficiale; dalle ore 15:00 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Vivaticket. I biglietti per la Cerimonia di Chiusura sono suddivisi in tre categorie: Categoria A (secondo anello) a 10 euro; Categoria B (curve e primo anello Tribuna Est) a 10 euro; Categoria C (Tribuna Ovest) a 20 euro.