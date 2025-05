Calcio a 5: il derby è della New Taranto, 5-4 alla capolista

Impresa della New Taranto: supera Capurso in un derby spettacolare, i rossoblù consolidano il secondo posto e sognano in grande

Una vittoria dal sapore speciale, nel derby più atteso e contro la formazione più blasonata del campionato. Al PalaMazzola la New Taranto supera 5-4 il Bulldog Capurso, capolista già matematicamente promossa e vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 Élite, al termine di una sfida intensa, spettacolare e ricca di colpi di scena. I rossoblù, oltre a rendere onore agli avversari con il tradizionale pasillo de honor, hanno poi onorato il campo con una prestazione di grande personalità, che permette agli ionici di mantenere il secondo posto in classifica a una giornata dalla fine della regular season.

Pronti via e la New Taranto parte forte, con Chimanguinho che apre le danze seguito dal raddoppio firmato Di Pietro. Il Capurso accorcia al 14’ con Ugas, tenendo vive le speranze ospiti. In avvio di ripresa arriva il pari con Garofalo, ma gli uomini di coach Bommino non si scompongono: Giannace riporta avanti i suoi, quindi è De Risi a spingere il risultato sul 4-2. Il finale è da brividi: il Capurso dimostra tutto il suo valore con Mazzei e ancora Ugas che firmano il 4-4.

Nel momento più delicato, la New Taranto sceglie la strada del coraggio e schiera il quinto di movimento. La mossa si rivela vincente: a 30 secondi dal termine, è ancora Chimanguinho a salire in cattedra, siglando il 5-4 definitivo che fa esplodere il PalaMazzola.

Un successo pesante, che certifica la forza mentale e tecnica di un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Ora l’ultimo atto della regular season vedrà i rossoblù impegnati in trasferta contro la Lazio: un’occasione per blindare il secondo posto e presentarsi al meglio ai playoff.