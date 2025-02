Calcio d’eccellenza, il Manduria espugna Molfetta: 2-0 e tre punti preziosi

I biancoverdi conquistano una vittoria importante sul campo avversario grazie alle reti di Farucci e Perchaud nella ripresa

Il Manduria conquista tre punti preziosi sul difficile campo del Molfetta, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Farucci e Perchaud nella ripresa. Una vittoria importante per la classifica dei biancoverdi, arrivata al termine di una partita combattuta.

Primo tempo avaro di emozioni, caratterizzato principalmente dall’agonismo in campo. All’8′ il Molfetta si fa vedere con un tiro di Esposito che termina di poco a lato. La risposta del Manduria arriva al 23′ con Zuccaro che colpisce il palo, sfiorando il vantaggio.

Nella ripresa la squadra di Marsili cambia marcia grazie anche agli ingressi di D’Ettorre e Perchaud per Cutrone e Palumbo. Dopo un tentativo di Secka per i padroni di casa al 46′, neutralizzato in corner da Farucci, è proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato al 65′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore biancoverde realizza con un preciso tiro al volo.

Il Molfetta prova a reagire ma è il Manduria a sfiorare il raddoppio al 79′ con Vapore, anticipato da Lutzardo su assist di Perchaud. Il 2-0 definitivo arriva all’85’ proprio con Perchaud, che di testa mette il sigillo sulla vittoria ospite.

TABELLINO:

MOLFETTA-MANDURIA 0-2

MOLFETTA: Lutzardo, Thiam, Mercurio, Obama, Taccarelli (88′ Dell’Endice), Mastrorilli (73′ Camara), Esposito, Vino, Partipilo (81′ Carlucci), Romio, Secka. A disp.: Saulle, Tupputi, Lafronza, Leuzzi, Bux, Colamesta. All. Carbone

MANDURIA: Maggi, Farucci, Stranieri, Teixeira, Cutrone (59′ D’Ettorre), De Sousa, Sosa, Coronese, Palumbo (59′ Perchaud), Zuccaro, Vapore. A disp.: Schettino, Rizzo, Carrozzo, Caragnulo, Balanda, Martina. All. Marsili

ARBITRO: Lombardo di Brindisi

RETI: 65′ Farucci, 85′ Perchaud