Domenica l’allenatore del Taranto non sarà presente ad Avellino

Il tecnico del Taranto Carmine Gautieri e il suo secondo Giovanni Chiaiese hanno presentato un certificato medico. La durata sarebbe di pochi giorni, comunque sufficiente per non andare in panchina domenica con l’Avellino. Al suo posto ci sarà Michele Cazzarò, attuale allenatore della Primavera. Continua la saga dei certificati medici, già lo scorso agosto presentati dall’ex Ezio Capuano e dal suo secondo Cosimo Zangla.