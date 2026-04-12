Il Taranto si riprende i playoff

Rossoblù vittoriosi 1-0 sul Taurisano, decide Sansò dopo 44′ secondi. Bisceglie sconfitto 2-1 a Maglie

Decimo successo in tredici partite per il Taranto di Ciro Danucci, che sconfigge per 1-0 il Taurisano. Un risultato che si ripete a distanza di quattro giorni dalla vittoria sul Massafra. La contemporanea sconfitta di Bisceglie a Maglie riporta il Taranto a -4 dal secondo posto.

Nel 4-3-3 si rivede Sansò posizionato sulla sinistra al posto di Derosa, mentre sulla mediana il recuperato incerti riprende il posto di titolare mandando Monetti in panchina. La gara si sblocca immediatamente, è il caso di dirlo. Bastano 44′ secondi per passare in vantaggio sul destro di Sanso che, appena dentro l’area, da posizione defilata, beffa Rollo sul lato opposto. Due minuti e Aguilera riceve una splenda palla sulla destra, prende la mira e chiama Rollo alla respinta, la palla termina sui piedi di Losavio (murato) e poi di Loiodice (palla a lato di un soffio) senza stringere e nulla tra le mani se non un pugno di mosche.

È evidente che il Taranto, rispetto a quello visto con il Massafra, è di un’altra pasta. Costruisce tantissime palle gol vanificate da interventi dell’estremo difensore e dai centimetri che voltano le spalle nel momento più opportuno. Rollo si ripete al 16′ sul colpo di testa di Aguilera che mette in angolo. Nella ripresa ci sono meno occasioni da segnalare e tuttavia sono diversi i palloni messi in mezzo che solo per un nulla non vengono monetizzare. Loiodice ci prova in due occasioni, ma non è fortunato.

TARANTO-TAURISANO 1-0

RETI: 1’ pt Sansò (T)

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate, Rizzo, Sansò (35′ st Monetti); Di Paolantonio (23′ st Zampa), Incerti (14′ st Marino), Vukoja; Loiodice (38′ st Sante), Losavio (35′ st Derosa), Aguilera. A disp.: Martinkus, Delvino, Kirliauskas, Trombino. All.: Danucci.

TAURISANO (4-3-1-2): Rollo (28′ st Negro); Polo, Cabrera, Solidoro (36′ st Fayoseh), Romano; De Vasconcelos, Quarta (28′ st Caruso), Maiolo (28′ st D’Ettorre); Dominguez Garcia; Mingiano, Falciano Santos. A disp.: D’Ettorre, Lezzi, Bello, Ponzo, Ferraiuolo, Lombardo. All.: Oliva.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

Assistenti: Catino di Molfetta e Garofalo di Molfetta.

NOTE: ammoniti: Vukoja, Garcia (T); rec.: 1’ pt, 5′ st Angoli 3-2.